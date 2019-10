"Multiplicamos por cinco la energía renovable en nuestro país", dijo Marcos Peña en Jujuy

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que en los últimos cuatro años multiplicaron "por cinco la energía renovable" del país, al participar del acto de inauguración del Parque Solar Cauchari, en Jujuy, junto al gobernador de esa provincia, el radical Gerardo Morales.

"El mensaje que surge como un grito desde la Puna para todos los argentinos es cuando alguien les diga que no se puede, que vengan a conocer este proyecto y van a ver que sí se puede", afirmó el jefe de Gabinete durante el acto.

Peña destacó "el trabajo en equipo" junto a las comunidades indígenas de la zona, y elogió al gobernador Morales al señalar que demostró que los jujeños no estaban "condenados a malos gobiernos, que anclaban a la provincia en la pobreza y en actitudes mafiosas".

"Multiplicamos por cinco la energía renovable en nuestro país en los últimos cuatro años, demostrando que no solo se puede agregar diversidad a la matriz energética, sino llevar trabajo y producción de energía a lugares donde antes no había", señaló el Jefe de Gabinete.

Por su parte, Morales dijo que el presidente Mauricio Macri —que participó del acto por videoconferencia desde la Casa Rosada— fue "el primer impulsor e inspirador del proyecto", y destacó las condiciones climáticas y de altura extremas en la que se realizó la construcción.

Además, remarcó la presencia de tenedores del Bono Verde, quienes financiaron el 15 % de la planta solar, agregó que el otro 85 % del financiamiento llegó a través del Banco chino Eximbank (Export-Import Bank of China), "con una tasa al 3 % de interés", y remarcó: "Ese financiamiento no es para gasto público y no se puso un peso del Tesoro".

"En 15 años tendremos una facturación de 900 millones de dólares, eso es para los que se preocupan por el endeudamiento en dólares, porque este es un proyecto productivo que se paga con la energía", expresó el gobernador.

"Jujuy está abierta al mundo, no tenemos problemas con nadie y queremos generar condiciones para que vengan a invertir, y el presidente Macri es el que genera esa garantía y reglas claras para que inversores vengan", dijo Morales.

"Vamos a ir por más, por Cauchari IV y V, para que en los próximos 10 años Jujuy genere 3 mil mega vatios y seamos la provincia que más aporte a la lucha contra el cambio climático y que cuide a nuestra Pacha. Vean lo que hay acá y verán que se sí puede", concluyó el mandatario.

El parque solar, el más grande de Sudamérica en su tipo, consiste en un complejo de tres proyectos de 100 MW de potencia instalada cada uno, con más de 1.180.000 paneles solares ubicados en la Puna jujeña, a 4.020 metros sobre el nivel del mar.