Villa Mitre, con cambios en su estadio y en su plantel de cara al 2019

Villa Mitre continúa con la intención de presentar buenos equipos de básquetbol y de mejorar sus instalaciones.

Puntualmente, en el estadio José Martínez instaló la nueva luminaria, con 20 lámparas LED de 200 kW. que reemplazaron a las 14 halógenas que estaban.

"Aparte de cómo se ve, implica un 60 % menos de consumo. Así que será más barato y se va a ver mejor", le contó a La Nueva. Alejandro Martínez, dirigente del tricolor.

"Estamos muy abocados a lo que son obras, así que la idea es achicar el plantel del torneo local. Queremos que sean tres o cuatro mayores y empezar a poner chicos, porque algunos se nos van porque no juegan y es entendible que sea así. Apuntaremos a las obras y al Federal, porque la idea nuestra es ascender y si el día de mañana nos toca dar el salto, tendremos el estadio más acorde. Y el costo del torneo local se nos está yendo de las manos", admitió Martínez.

"Los únicos arreglados son Ramiro (Heinrich) y Ariel Ugolini. Lo de Pennacchiotti está avanzado, Marcelito (Berdini) es nuestro emblema, no seguirían Monteoliva y José Luis Martínez y el resto va a depender de lo que diga Ariel y del presupuesto", sostuvo el dirigente.

A mediados de octubre último se realizó una obra para alejar los bancos de suplentes del rectángulo de juego, ganando lugar debajo del túnel lateral que pasa por detrás de la mesa de control.

Además, en ese momento se había retirado el histórico tablero electrónico de cuatro caras que colgaba en el medio del estadio, ya que quitaba luminosidad.

Y también está proyectado el pulido del parquet, aunque en ese sentido deberán reconsiderarse los costos.

"Es todo paso a paso. El ritmo del Federal nos lleva a pensar en otras cosas, con muchos viajes, gastos...", dijo.

"Acá es todo a pulmón: asados, pollos, rifas, auspiciantes; no tenemos al gobierno que viene y pone plata. Lo de la luz es algo muy lindo porque hacía falta, nos habíamos quedado bastante en ese sentido, estamos muy agradecidos a Casa Ramos, Fernando Boyé y Eduardo Rossetti", completó Martínez.

El tricolor es el actual subcampeón en el ámbito local y el líder de la División Patagonia del Torneo Federal, con apenas una derrota (13-1)

Allí le restan 10 partidos antes de encarar los playoffs. A saber:

Febrero

01 vs Cinco Saltos (V)

03 vs Cipolletti (V)

17 vs Pacífico de Neuquén (L)

21 vs Ferro de Madryn (L)

Marzo

08 vs Independiente de Neuquén (V)

10 vs Pacífico de Neuquén (V)

20 vs Pérfora de Plaza Huincul (L)

22 vs Pérfora de Plaza Huincul (L)

27 vs Cinco Saltos (V)

29 vs Cipolletti (V)