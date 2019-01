Encapuchados, con armas y handys, golpearon y asaltaron a una familia bahiense

Un grupo de 3 ladrones encapuchados y con armas golpearon y asaltaron a una familia bahiense en el barrio Estomba.

"Estábamos sentados para empezar a comer y nos sorprendieron. Me tiraron al suelo, me taparon la cabeza y me ataron con precintos", contó a LU2 una de las víctimas del robo.

El hecho fue ayer cerca de las 23 en Nicolás Pírez al 300 cuando dos hombres y una mujer entraron a la casa, ataron a la familia después de golpearla y escaparon.

Robaron mil dólares, cerca de 24 mil pesos, un celular y una computadora.

Según contó el dueño, es la única casa en la cuadra y hace 4 meses que están viviendo en el barrio.

Los ladrones tenían handys donde escuchaban la frecuenta de la Policía.

"Revolvieron y tiraron todo. Eran muy violentos", cerró.