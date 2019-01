Tanques de agua: un domicilio inseguro para el agua

Los tanques de agua domiciliarios están expuestos a contaminación por la acumulación de impurezas, suciedad, partículas en suspensión ajenas al agua potable. Si limpieza conforma una intervención mínima e indispensable para garantizar la calidad del agua que se distribuye hacia la vivienda.

Las precauciones mínimas que se deben tomar para que el agua no altere sus condiciones de potabilidad son las siguientes:

El tanque debe contar con su tapa debidamente ubicada, sin roturas ni rajaduras.

Se recomienda proceder al menos una vez al año a su limpieza y desinfección.

Cierre la llave de ingreso de agua al tanque. Luego cierre la válvula de la cañería de salida y abra la válvula de limpieza, vaciándolo hasta quedar con unos 15 cm de agua para poder lavar el fondo, las paredes y la tapa con la ayuda de un cepillo o escoba de plástico.

Sólo use agua, nunca use un cepillo de metal ni ningún elemento como detergente, jabón, polvo limpiador, etc.

Vacié el tanque completamente por la válvula de limpieza, retirando el resto del material que pudiera estar depositado en el fondo usando pala, balde y paños. Enjuague varias veces. El agua sucia de lavado no debe entrar por las cañerías internas de distribución.

Desinfección y puesta en servicio

Llene el tanque hasta la mitad. Agregue por cada 1000 litros 2 litros de lavandina concentrada.

Una vez lleno, deje actuar el cloro 3 horas. Elimine el agua por la válvula de salida y vuelva nuevamente a llenarlo y vaciarlo hasta eliminar el exceso de cloro.

Como acción final, proceda al llenado y uso.