YPF baja el precio de los combustibles hasta un 3,2 %

La compañía YPF bajó a partir de hoy hasta un 3,2% los precios de sus combustibles en distintas regiones del país, lo que significa el segundo reacomodamiento a la baja consecutiva, con lo cual la Argentina pasará a tener los precios en las naftas y gasoil entre los más baratos de la región.

La medida comunicada esta tarde por la petrolera que domina más del 55 % del mercado de combustibles responde al impacto de la baja de la cotización del barril de crudo internacional y la estabilidad del tipo de cambio registrado en las últimas semanas.

Se trata de la segunda baja desde el 3 de diciembre, cuando la petrolera recortó los precios de la nafta hasta un 1,5 %, y como ocurrió entonces, se estima en el sector que las restantes petroleras -en particular Raizen que opera la marca Shell y Axion- adopten medidas similares en las próximas horas.

El nuevo movimiento de precios en surtidores se decidió a partir del monitoreo que la empresa realiza en torno a las variables que impactan en el precio final de las naftas y del gasoil, como son los precios internacionales de los combustibles, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio.

Desde YPF se explicó, además, que esta baja adicionalmente absorbe la suba de los impuestos directos y los ajustes en los precios de los biocombustibles.

El último aumento de los impuestos al dióxido de carbono (IDC) e impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) fue de +14,1 %, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía.

Asimismo, durante los últimos dos meses se realizaron ajustes en los precios de los biocombustibles, cuyos efectos hubieran implicado una suba de hasta 4,3 % en el precio de los combustibles.

Con esta baja de YPF, y de acuerdo a los precios de referencia del portal especializado globalpetrolprices.com, los combustibles en Argentina quedan entre los más baratos de la región.

En el caso de las naftas, el precio en dólares en el país pasará a ser de US$ 1,04 por litro, en tanto que en Perú es de US$ 1,08; en Brasil US$ 1,12; Chile US$ 1,26; y en Uruguay US$ 1,70.

Para el diesel, el precio en dólares en Argentina será de US$ 0,94 por litro; en Brasil US$ 0,89; en Chile US$ 0,95; en Perú US$ 1,01 y en Uruguay US$ 1,25 siempre de acuerdo a globalpetrolprices.com. (Télam)