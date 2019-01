Protestan frente a PAMI por una designación que consideran "un acomodo político"

Trabajadores de PAMI y ATE protestaron esta mañana frente a la sede de San Martín al 200 por la designación de una mujer que consideran un acomodo político.

"Consideramos que la incorporación de una persona a un área tan sensible como Servicio Social tiene que ser para un trabajador social, una persona idónea, que sepa manejar y tenga idea de lo que es una institución, el manejo de recursos, y sepa manejar un presupuesto de casi 40 millones de pesos anuales", le dijo a LU2 Estela Navarrete, delegada de ATE.

"Creo que es injusto que se mantengan estos nombramientos a dedo, como muchos escuchamos un audio que anda por ahí, que dice que un diputado de Cambiemos vio los dotes y dones de esta persona y por eso considero que era idónea para ocupar el cargo", agregó sobre la supuesta designación de Anabella Chcair.

Y amplió: "Es una designación política. El director nos dijo que no puede hacer nada, porque viene designado políticamente y que siempre los cargos de jefatura fueron puestos políticos. En primer lugar, si siempre fue así, no está bien y hay que modificarlo. Y la realidad es que no siempre fue así: hace 10 años que trabajo en el PAMI como trabajadora social y cuando entré tenía a mi jefa que estuvo 20 años ocupando el cargo, pasaron distintos gobiernos y ninguno la corrió del lugar".

Navarrete consideró que la sociedad "está cansada de estas situaciones".

"Nosotras, las trabajadoras sociales, queremos que se cumpla lo que dice el convenio colectivo de trabajo, que se implemente y se dejen de dar vueltas con esto del plan de carrera administrativo donde dice que si se desocupa un puesto de jefatura o algún cargo un poco más importante dentro de la obra social, que todos los que trabajamos podamos concursarlo", explicó.

Esta mañana los trabajadores decidieron hacer una asamblea en PAMI y luego salir a la calle para que "la gente se entere de lo que está pasando".