"Hay que dejar de pensar en las elecciones y empezar a pensar en la gente", dijo Acrogliano

Pablo Acrogliano, que a partir del viernes será el nuevo secretario de Salud en reemplazo de Claudio Pastori, habló esta mañana por LU2 sobre su nuevo cargo.

"Soy crítico del sistema [de salud], es un sistema muy perverso. Y en la medida en que no empoderemos al personal y tratemos de modificarlo será muy difícil de resolver", dijo el hasta entonces jefe del Servicio de Neumonología y presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Penna.

Y agregó: "Se hacen edificios, se equipa con tecnología y los grandes ausentes seguimos siendo los trabajadores y los que reciben el servicio".

"El intendente [Héctor Gay] me pidió que trabaje, que siga con la misma línea. Incluso le planteé mi visión crítica de la salud y me dijo 'adelante, trabajá'", contó Acrogliano, quien reconoció que la situación no es fácil de resolver.

"Hace 12 años que vengo con el mismo discurso, donde soy crítico del sistema. [...] Hay que empezar por lo cotidiano. Hay que dejar de pensar en las elecciones y empezar a pensar en la gente", señaló.

Por otro lado, sostuvo que "se va a seguir respetando la atención primaria de la salud para que al hospital llegue la alta complejidad".

Y finalmente se refirió a las críticas: "Charlamos con todos y todos están invitados a participar. Esto no se va a resolver ni hoy, ni mañana ni conmigo, pero por lo menos hay que empezar un camino".

"Los médicos no sabemos todo y todos en nuestra actividad tenemos un contador y un abogado para apoyarse, respaldarse y poder gestionar mejor", aseguró Acrogliano en referencia a la designación del contador Fernando Belmonte como subsecretario de Salud que generó algunos rechazos.