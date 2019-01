En fotos: Estados Unidos, más frió que en la Antártida

En medio oeste de Estados Unidos se está viviendo una ola de frío polar récord con temperaturas cercanas a los 40 grados bajo cero, por lo que las autoridades declararon estado de emergencia y cancelaron miles de vuelos.

Estas condiciones extremas, causadas por una masa de aire helado en rotación conocida como vórtice polar, podrían generar temperaturas de hasta -53 ºC.

“Se avecinan temperaturas potencialmente históricas”, dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker en un comunicado. Según los pronósticos, las temperaturas podrían caer a 32 grados bajo cero, con una sensación térmica de hasta 48 grados negativos en el norte de la región.

En Chicago la temperatura prevista este miércoles fue de 32 grados bajo cero y con el viento helado podría alcanzar una térmica de casi 50 grados bajo cero.

Meteorólogos pronostican que en Chicago se sentirá más frío que en el Everest y en la Antártida.

It was so cold in northern Wisconsin that boiling water instantly evaporated and formed a cloud of ice crystals https://t.co/qzgcvlGhXy pic.twitter.com/suGjEg5RCE