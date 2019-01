"La citó para matarla", aseguró la mamá de la mujer asesinada en Bariloche

La madre de la mujer asesinada de un balazo en la cabeza en los jardines de la Catedral de Bariloche, en pleno centro de la ciudad turística, dijo hoy que el femicida "la citó para matarla" y pidió que lo detengan para que "se pudra en la cárcel".

"Ayer a la tarde salía de trabajar y este miserable me la mató, la asesinó", expresó llorando Marianela, madre de Valeria Coppa, en declaraciones al canal de noticias TN.

La mujer contó que Mariano José Cordi seguía prófugo y que la fiscal del caso, Betiana Cendón, le comunicó que "están haciendo una búsqueda intensa".

"Quiero que lo encuentren y que se pudra en la cárcel, sé que a mi hija no me la devuelven, no le voy a escuchar más su voz, no la voy a ver más", señaló con la voz entrecortada.

Marianela pidió que "se difunda la foto por todos lados" y si una persona lo ve por algún lugar, proporcione los datos" a la Policía.

Respecto al sospechoso, la mujer dijo que lo conoció a Cordi "muy poco" y que solo tuvo "3 oportunidades de estar con él, pero sin tener una charla muy profunda".

"Yo percibí como mamá, esa cosa interna que tenemos las mamás, había algo que no lo puedo explicar con palabras, había un cierto temor", aseguró Marianela, quien añadió que la fiscal le comentó que el acusado había sido sobreseído de una causa por abuso sexual.

La madre de Valeria indicó que a su nieto de 16 años y a su nieta de 9 "les preguntaba cómo es el muchacho, qué hace, si los trata bien, siempre trataba de sacar algún dato", pero ellos les manifestaban "que estaba todo bien".

"Aparentemente habían terminado hacía poquito y el hombre era muy celoso, se ve que la contactó para hablar y reintentar la relación de nuevo", aseguró.

Por último, Marianela precisó que las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el femicidio captaron el momento del ataque y el prófugo "está bien reconocible".

"Aparentemente quedó registrado el momento que le disparó, se ve que no hubo discusión previa sino que fue directamente a matar, con alevosía, la citó para matarla", concluyó la madre. (Télam)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas