Escuela de Midget: Nasim Dib, entre el micromidget y el básquetbol

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

Nasim Dib se integró a la categoría Escuela de Midget en el Estival anterior. Y si bien no recuerda mucho de la jornada de su debut, califica su etapa inicial como satisfactoria.

“No me acuerdo bien, pero si me recuerdo que tuve algunos choques”, manifiesta riéndose. “Pero en general bien, y terminé en el puesto 18”, agregó el piloto del barrio Duprat.

Su primer contacto con el micromidget fue a través del piloto de Felipe Ubierna, a quien le adquirieron una unidad para dar las primeras vueltas.

“Lo probé y como me gustó, mi tío Diego (Dib) me consiguió uno, que era el auto anterior de Felipe (Ubierna). Como mi papá es mecánico, se encargó de prepararlo para mi y así comencé a correr”, relató.

“Pero, para esta temporada, decidimos comprar el auto de Gonzalo Brezina. Éste, realmente anda mucho mejor que el anterior, ya que tiene mucha más velocidad”, agregó.

Respecto a sus aspiraciones para el presente certamen, el bahiense fue claro...

“Aspiro a ganar alguna serie y alguna fecha. Deseo poder terminar el campeonato con un número de un solo dígito. Tengo el 18, y si termino con el 9 o el 8 ya quedaré satisfecho”.

“Pero va a ser difícil, ya que me perderé una o dos fechas, porque con mi familia nos iremos de vacaciones a Ushuaia. Dicen que es muy lindo, además ahí están mis primas”, anticipó.

A su vez, considera que si bien aprendió mucho, hay algunos aspectos técnicos que aún debe pulir.

“Todavía me resulta difícil doblar. Por ahí tenés que doblar un poquito abierto, pero solo un poquito, porque si no terminás muy abierto y te pasan; y además, porque siempre a tu lado tenés autos que no te permiten doblar por donde querés.”. explicó.

Paralelamente al hobbie de la velocidad, Nasim, de 11 años, practica básquetbol en el club 9 de Julio.

“Me llevó mi papá, porque está cerca de la casa de mi abuela. Fue ella quien me dijo que practicara en este club. Ya terminamos el año y pasé a Premini”, confesó.

Consultado sobre cuál de estos dos deportes es el de su mayor preferencia, luego de pensarlo por un instante, respondió.

“Un toque de los dos. El básquetbol, porque soy alto (lo dice riéndose); bueno, muy alto en comparación a mis compañeros de equipo. Y el micromidget, porque me gusta correr, ir rápido, pasar a otro y la velocidad”, declaró.

La ficha de Nasim.

**Nombre: Nasim Dib

**Edad. 11 años (23.03.2007, en Bahía Blanca)

**Estudio: Escuela 63, pasó a 1º medio.

**Debut: Estival 2017-2018