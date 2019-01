Renunció la directora de Juventud y espera volver al Municipio "en unos años" para su intendencia

Florencia Bustelo renunció en las últimas horas a su cargo como directora de Juventud de la Comuna y se despidió con una publicación en Instagram en la que dejó claras sus aspiraciones en un futuro: "Que nos volvamos a ver, Muni, dentro de algunos años para mi intendencia".

La joven de 25 años, hija de la concejala Constanza Rivas Godio, estuvo en el gobierno de Héctor Gay durante 2 años y 9 meses.

En un mensaje que publicó en la red social, Bustelo agradeció al intendente y a funcionarios tanto locales como provinciales y nacionales y aseguró que cumplió "un sueño y un hermoso objetivo personal".

"Logramos volver a implementar políticas de juventud en el Municipio, creando programas propios y trabajando articuladamente con Provincia y Nación", celebró e indicó que "podría estar horas describiendo lo que hicimos".

"Tuvimos buenas y malas. No hay nada peor que la impotencia de no poder mejorarle la vida al que lo necesita y no hay nada más gratificante que saber que sí lo pudiste hacer, en mayor o menor medida", agregó.

Bustelo también le dedicó unas palabras a los que "no confiaron" en ella, a los que pusieron "palos en la rueda" y "la ningunearon".

"Sé que me van a extrañar", dijo, para luego agregar que todo eso la hizo más fuerte y "segura en las convicciones y valores".

"Deseo de corazón que todo lo que logramos continúe, que las políticas públicas de juventud se sigan consolidando y creciendo más fuertes. Voy a seguir acompañando, militando y aportando para Cambiemos, pero desde otro lugar", concluyó.