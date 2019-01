Hernán Jasen será homenajeado en Estudiantes, su equipo en España

La rica trayectoria de Hernán Jasen como basquetbolística sumará un eslabón más el venidero 10 de febrero, al ser homenajeado por Estudiantes de Madrid.

"No sé bien qué van a hacer (risas), pero me genera una emoción muy grande. Profesionalmente, fue el lugar donde estuve más feliz. Me marcó muy fuerte porque fueron 11 años lejos de mi familia. Emocionalmente va a ser de gran impacto", le contó Jasen a "La Nueva." en una entrevista que se podrá leer íntegramente el próximo fin de semana, en nuestra edición impresa.

Tras recalar en Gijón, Pancho permaneció allí durante 10 temporadas (2001-2011) y fue capitán durante un lustro, además de ser el tercer jugador con más partidos en la historia del club.

El acto fue programado en el marco del partido entre Movistar Estudiantes y MoraBanc Andorra, por la fase regular de la Liga ACB española, en el WiZink Center, el Palacio de los Deportes de Madrid.

La carrera del alero siguió luego en Banca Cívica Sevilla (2011-12) antes de regresar a nuestra ciudad para disputar seis temporadas con Bahía Basket (2012-18) y completar el círculo en Leandro N. Alem, donde seguirá vistiendo la camiseta "14" al menos un año más.

Pancho viajará con tres jugadores de nuestro ámbito, quienes tendrán la posibilidad de entrenar en Estudiantes y en Unicaja Málaga. Se trata de Valentín Forestier, Santiago Loos (ambos de Alem) y Pedro Rossi (Bahiense del Norte).