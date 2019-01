Carlos Tevez: "Si seguía Guillermo, no me veía otro año más en Boca"

Carlos Tevez reconoció hoy sus diferencias con el ex director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, al asegurar que hubiera dejado el club si el entrenador hubiese continuado después de la final de Copa Libertadores perdida ante River.

El "Apache" admitió que su relación con el Mellizo "no daba para más" y que durante la convivencia diaria "hubo muchas faltas de respeto" que dejó pasar porque "la prioridad era Boca".

En diálogo con el programa "No todo pasa", de TyC Sports, Tevez relacionó el deterioro del vínculo con Barros Schelotto a su paso por el fútbol chino en 2017.

"Creo que todo tuvo que ver con eso, no sé si lo pudo tolerar o no. La relación no daba para más, por eso si Guillermo seguía, no me veía otro año más en Boca", explicó el ídolo "xeneize".

También entendió que la llegada de Mauro Zárate, a mediados del año pasado, fue para quitarle espacio en el equipo.

"Sabía que era para relegarme, pero con Mauro siempre estuvo todo bien, es un jugador de jerarquía que eleva el nivel de la competencia", desligó.

Sobre el cierre de la entrevista, el actual capitán de Boca adelantó que "seguramente este año será el último" de su carrera profesional, por lo que se propuso "disfrutar" del club de sus amores. (Télam)