"Vamos a poner toda la carne al asador", dijo Emiliano Urretabiscaya

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Por la cornisa y sin margen de error. Así transita Emiliano Urretabiscaya la fase final del tramo regular del Estival de Midget 2018/19, el cual reanuda su marcha esta noche para la disputa de la undécima cita del ciclo.

El experimentado y respetado piloto de nuestra ciudad, ocupa un privilegiado y peligroso sitial. Sí, el 12° puesto del campeonato; es decir, la última plaza que otorga boleto al playoff de cara a la definición del N°1.

Con 54 puntos en juego, y una escasa brecha entre los serios aspirantes a ingresar al selecto grupo (ver abajo), Emi sabe que es la liebre a cazar y que un mal rendimiento en las dos programaciones restantes lo puede pagar muy caro…

“Estamos al filo de caernos o estar adentro. Hay casi 10 o 15 autos muy apretados en pocos puntos. Con una fecha medianamente buena, podríamos quedar 6° o 7° en el campeonato, y teniendo una no tan buena, como nos pasó en la última, con seguridad caemos”, contó.

“De todos modos—agregó--, creo que estamos en condiciones. Nos vino muy bien el parate para desarmar el auto por completo, repasarlo y armarlo desde cero. Estamos con las esperanzas renovadas, para nosotros arranca un nuevo campeonato”.

--¿Cómo ves el presente torneo?

--Es muy raro. Aparecieron un montón de autos y a su vez ninguno terminó de sobresalir por encima del resto. Tenés 10 ganadores diferentes y parece que ganar una final termina siendo una casualidad. No hay una tendencia de 4 o 5 pilotos marcando el camino. Puede que algunos se hayan relajado después de ganar. Por ahí eso lo desluce un poco.

--¿Estás conforme con tu actuación hasta el momento?

--Fue un torneo de muchos altibajos. Venimos alternando fechas buenas y malas, y con muchas roturas. En ese sentido, por ahí estamos lejos de lo esperado, pero aún así con la chance intacta de playoff. Nuestro campeonato empieza a partir de ahora.

--¿Y con respecto al auto?

--Estamos bien, el tema es que no se nos han dado las cosas. Trabajamos mucho para tratar de hacer traccionar el auto, y cuando creíamos haberlo logrado se rompía en la largada. Ahora, si lo soltábamos un poco, patinaba y no avanzaba. Tampoco pudimos encontrar una pista pareja y eso nos complicó un poco. En estos días trabajamos en confiabilidad y en repasar porqué el en la última fecha el auto se comportó de manera tan extraña. Se desarmó en general, tanto motor como chasis, se repasó todo y se terminó el segundo motor. Vamos a poner toda la carne al asador.

--Antes del torneo pusiste en duda tu participación por problemas de presupuesto. ¿Cómo está hoy esa situación?

--Fue un año muy complicado a nivel país. Pero cuando se acercó la fecha picó el bichito, se habló con los chicos y nos volcamos con muchísimas ganas a trabajar en auto. Aunque sí, costó mucho juntar el presupuesto para el mantenimiento del auto. Apenas usamos dos juegos de gomas hasta ahora, cuando a esta altura de la temporada en otros años ya teníamos todos los juegos usados.

--Sobre la definición del torneo, ¿a quiénes ves como candidatos?

--Creo que van a estar firmes los nombres de siempre. Los únicos que marcaron una referencia en cuanto a regularidad hasta ahora, o probablemente los más parejos, fueron Luciano Vallejos y Fernando Caputo. Pero me imagino una definición con 4 o 5 autos. En mi caso, me veo dentro de ese grupo. Tengo un auto a la altura, me falta poder plasmarlo en pista.

El título, una cuota pendiente

Sepamos distinguir veteranía de experiencia. Si bien Emiliano Urretabiscaya afronta su temporada N°18 en la categoría (debutó en el Estival 2001/02), el fiel representante del Fiat apenas tiene 35 años de vida y mucho recorrido por delante.

De aquella primera temporada a la actualidad, el piloto del auto N°13 protagonizó y experimentó todo tipo de sucesos y sensaciones: victorias, vuelcos, alegrías y amarguras...

En su lista de deudas reina una única cuota pendiente: el título, galardón con el que se tuteó en varias oportunidades y que aún le inyecta motivación para continuar en vigencia.

“En una categoría donde la gente corre hasta una edad bastante avanzada, creo que estamos bien. A esta altura por ahí se pienso un poco más que antes arriba del auto, porque uno carga con una familia atrás. Cuando éramos jóvenes se corría de forma más vehemente y eso ayudaba. Pero así y todo, creo que estamos en mitad de carrera”, argumentó.

“Ya tengo 18 temporadas encima, ya que arranqué de muy jovencito (NdR: hizo sus primeras armas con el chasis Medina que utilizara su padre Sergio). La motivación sigue intacta y estamos con todas las ganas. Probablemente, si en algún momento llega el título que tanto ansiamos me dedique a otra cosa”, cerró.

Cuenta regresiva

¡Se acabaron las especulaciones! Desde las 20:45, el Héctor Evaristo Plano volverá a vibrar con el ruido de motores, en lo que será la undécima cita de la temporada, penúltima del tramo regular.

Con 54 puntos en disputa hasta la culminación de la duodécima fecha, son 44 los pilotos con posibilidades de ingresar entre los mejores 12.

Específicamente, los que se agrupan de Emiliano Urretabiscaya (12°) a Luciano Torres (56°), separados justamente por 54 puntos.

Aunque, para hablar de posibilidades un poco más reales (las chances de Torres son meramente matemáticas), habría que acortar considerablemente la brecha.

Tomando de punto a Martín Camilli (24°), el rango de candidatos se acorta a 12 pilotos encerrados en 24 puntos.

**Posiciones: 1) L. Vallejos, 156.25; 2) F. Caputo, 130.75; 3) L. Campos, 125.75; 4) C. Roth, 125.75; 5) E. Mancini, 92.50; 6) K. Altamirano, 91.75; 7) L. Franchi, 86.75; 8) C. Fornerón, 85; 9) G. Pérez, 84; 10) M. Lastra Meler, 83.75; 11) A. Garabán, 81.25; 12) E. Urretabiscaya, 80.50; 13) L. Benedetti, 79.75; 14) Roy Altamirano, 79.75; 15) G. Schiebelbein, 78.75; 16) S. Burgos, 75; 17) M. Oyola, 75; 18) L. Ramos, 73.75; 19) B. Altamirano, 71.75; 20) M. Cecconi, 60.60; 21) C. Puccinelli, 60.50; 22) Lei. Grill, 58. 50; 23) J. Monteros, 58 y 24) M. Camilli, 56.50.