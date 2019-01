Piden justicia por Leandro Núñez: "Lo mató, no fue un accidente"

La mamá de Leandro Núñez, el joven que murió el 4 de enero tras ser atropellado y abandonado en 17 de Mayo y Jujuy, habló esta mañana por LU2 y pidió justicia por su hijo.

"Queremos que le otorguen la prisión a [Pablo Javier] Zuñiga, que no quede en libertad. Para mí es un riesgo que quede en libertad, ¿qué nos asegura a nosotros que no se escape?", preguntó Romina.

La mamá del joven fallecido dijo que la libertad de Zuñiga no les permite tener su espacio de dolor y aseguró que está sorprendida por la decisión de la Justicia de liberarlo.

"Lo mató, no fue un accidente. A la velocidad que iba... lo atropelló cerca de una esquina donde hay señales de tránsito, la máxima es 40 y él iba casi a 100, iba alcoholizado... No sé qué hay que hacer para que vaya preso. No entendemos las leyes", aseguró.

Según contó su mamá, Núñez había ido a jugar al fútbol con su papá, su hermano y algunos amigos. Cuando lo atropellaron, a 4 cuadras de su casa, todos estaban ahí, fueron testigos directos.

"A la fiscal o el fiscal le diría que se ponga en el lugar de padre o madre", dijo Romina.

Y se refirió a Zuñiga: "En ningún momento frenó. Lo atropelló y siguió su marcha... No sé qué le pasó a este hombre".

El martes, familiares y conocidos de Núñez pintaron una estrella amarilla en el lugar de la tragedia. Ayer, hicieron una marcha para pedir justicia.

Qué pasó

Núñez (21) fue atropellado a principio de año por Zuñiga (38) cuando cruzaba la calle en 17 de mayo y Jujuy. El conductor del vehículo se dio a la fuga sin ayudarlo.

Tras un llamado al 911, encontraron en Tucumán al 800 el auto con abolladuras, vidrios rotos y una remera blanca incrustada en el parabrisas.

Allí identificaron a Zuñiga, que al momento del arresto tenía aliento a alcohol, y lo trasladaron a la comisaría Quinta.