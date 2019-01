Mar del Plata le declara la guerra a Uber con multas de hasta $ 800 mil; cuál es la situación en Bahía

El intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo, anunció en las últimas horas que enviará al Concejo un proyecto de ordenanza en el que se establecen sanciones económicas que irán de $ 200.000 a $ 800.000 para aquellos conductores y propietarios de autos que trabajen en Mar del Plata para la plataforma Uber.

Desde el Poder Ejecutivo adelantaron que la iniciativa, además de multas económicas, prevé sanciones como la retención del carnet de conducir por 180 días hábiles y hasta los 365 días para los reincidentes.

La propuesta considera también sanciones económicas para los dueños de los autos, "porque no se permitirá bajo ningún concepto que se trabaje en la ciudad bajo la ilegalidad", indicaron.



Taxistas y remiseros de Mar del Plata se concentran frente a la Municipalidad a la espera de la ordenanza contra Uber.

En el proyecto, que podría aprobarse esta tarde, también se incluirán sanciones millonarias contra la plataforma Uber, por estar funcionando fuera de las normas que rigen en el distrito.

En diálogo con Radio Brisas, el intendente dijo que perseguirá a Uber "por cielo y por tierra, porque no voy a permitir que esta plataforma funcione bajo la ilegalidad. Este servicio no está regulado ni tiene ningún tipo de control y no voy a dejar que se transporten personas sin ningún tipo de habilitación".

La situación en Bahía

El titular del Centro de Propietarios de Taxis local, Roberto De Barrenechea le confesó a La Nueva. que le "cayó muy bien" la iniciativa en Mar del Plata porque "siendo una comuna de Cambiemos, el accionar es muy diferente a lo que pasa en Bahía Blanca".

"En Bahía no paran a nadie, es una vergüenza total. Hay 5 inspectores para todo el transporte público de pasajeros, de los cuales 3 están abocados a controlar lo nuestro y lo demás son dos personas para controlar el resto", dijo.

A fines del año pasado De Barrenechea disparó contra el intendente Héctor Gay por la visita que hizo en la empresa Uber y afirmó que "se tendría que preocupar por la ciudad" y por acabar con los taxistas ilegales.

En ese sentido, De Barrenechea aseguró que en varias oportunidades denunciaron en el Municipio que a través de las redes sociales se ofrecen coches y servicios ilegales, "pero no se controla nada".

"¿Si no podemos encontrar a los taxis ilegales, cómo vamos a pelear contra una plataforma como esa?", se preguntó.

Y cerró: "En caso de que llegue [Uber], tendremos que salir, jugarnos el todo por el todo y entrar en recesión de pago, porque Uber tiene mejor tarifa porque no le paga nada a nadie. Es una competencia desleal". (La Nueva. y Télam)