Taxistas dicen que si los coches ilegales no existieran la tarifa sería más barata

El titular del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto De Barrenechea, explotó hoy contra el intendente Héctor Gay por la visita que hizo en la empresa Uber y afirmó que "se tendría que preocupar por la ciudad" y por acabar con los taxistas ilegales.

"El intendente tiene todo el derecho de pasear por todo el mundo pero se tiene que preocupar por 1.500 familias que tiene acá y por las que nunca hizo nada para combatir al [taxi] ilegal porque si el ilegal no existiera podríamos tener la tarifa más baja porque tendríamos mucho más trabajo", criticó en diálogo con Canal 7.

"Día a día nos quitan trabajo porque al no pagar nada pueden hacer una tarifa muy barata", explicó.

De Barrenechea opinó que si bien la plataforma Uber es legal, "la competencia no lo es".

"No aportan nada al país, se la llevan toda. No creo que Bahía Blanca le dé rentabilidad pero me hubiera gustado que [el intendente] esté preocupado por lo que pasa en la ciudad", insistió.

Según De Barrenechea, desde su espacio ya se le dio al gobierno municipal un informe con direcciones y teléfonos de servicios ilegales de Bahía pero "en 2 años no agarraron a nadie".

El titular del Centro de Propietarios de Taxis habló justo el día después de que el Concejo Deliberante aprobara un aumento del 25 % en la tarifa del servicio.