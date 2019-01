Terminó la búsqueda del avión en el que iba Emiliano Sala: "No lo dejen de buscar", suplicó el papá

La Policía de Guernsey terminó hoy con la búsqueda del avión que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido el lunes.

Esta mañana se habían reanudado los trabajos, sin embargo, al mediodía informaron que las tareas habían finalizado.

"Las posibilidades de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas", explicaron las fuerzas en un comunicado.

"Revisamos toda la información que tenemos disponible y hemos tomado la difícil decisión de finalizar la búsqueda", señalaron.

El equipo de tareas, compuesto por agentes de Reino Unido y Francia, cubrieron un área aproximada de 1.700 millas cuadradas desde el inicio del proceso: "No hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero, habiendo examinado datos de teléfonos móviles y satelitales".

El pedido del papá

El padre de Emiliano Sala, Horacio, pidió que por favor "sigan buscando" en la zona del Canal de la Mancha, donde desapareció el avión.

"No se ha comunicado nadie conmigo, ni con nuestra familia. Por favor no lo dejen de buscar", expresó el padre de Sala en una nota con TyC Sports.

"No puede ser que no haya rastro de nada, que un avión desaparezca así como así. Es un ser humano, cómo no van a seguir buscando", señaló al borde del llanto.

Finalmente, Horacio Sala admitió que hay que "seguir adelante" y reiteró que "no" se pueden dejar las "cosas así".

Antes de las palabras del padre, quien tuvo un breve contacto con la prensa, la hermana del jugador, Romina, dio una conferencia en Cardiff.

"Emiliano es un luchador, yo sé que no se rindió, por favor le pido a la policía y a quienes corresponda que no paren de buscar. Sabemos que está vivo tanto él, como el piloto. Van solamente tres días, pónganse en nuestro lugar", remarcó en la misma línea que su padre. (Infobae y La Nueva.)