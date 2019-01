Córdoba: intentaron violarla, la golpearon y tiraron a su hijo al río

Una mujer denunció hoy que sufrió un intento de violación por dos hombres mientras circulaba en bicicleta junto a su hijo de dos años por la Costanera de Río Segundo, en Córdoba.

Se trata de Nadia Müller, de 23 años, quien detalló que los hombres, al no poder violarla, tiraron a su hijo al río.

"Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaban con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo", contó a través de un video en su cuenta de Facebook.

Luego, dijo que "no puedo borrar de mi cabeza la imagine de mi hijo cuando se hundía y casi se ahoga".

"La verdad es que si hice este video es porque siento que muchas mujeres estamos sufriendo mucho tipo de violencia. Gracias a Dios no pudieron violarme, sí me golpearon mucho, pero intentaron hacerme un daño más grande que fue meterse con mi hijo Martiniano", siguió.

Los hombres la amenazaron hasta llevarla por unas cuatro cuadras donde los hicieron bajar por un barranco que estaba lleno de árboles.

"Quisieron sacarme la ropa y cortajearme con la misma arma que amenazaban a mi hijo", dijo y aseguró que intentaron ahorcarla tres veces con un cable pero no lo lograron "porque apretaba la mandíbula".

Asimismo, denunció que luego la golpearon fuerte en la cabeza con un tronco y que el hombre que tenía a su hijo, le dijo: "Ya que no te pudimos hacer daño a vos, mirá lo que hacemos a tu hijo", antes de arrojarlo al río.

Finalmente, señaló que pudo rescatar a su hijo del agua, se dirigió a su casa y luego acudió a la comisaría de Río Segundo, donde radicó la denuncia, que ya está a cargo de la fiscalía de esa localidad y tras lo cual recibió asistencia médica.

Los investigadores están buscando las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar obtener datos de la agresión denunciada, ya que la víctima dijo que no pudo ver bien los rostros de sus atacantes porque se cubrían con gorras.

Sobre la salud del niño, Müller aseguró que fue revisado por médicos y no tiene ningún tipo de lesión, y que a pesar de que tragó agua, no tiene líquido en los pulmones. (Télam y La Nueva.)