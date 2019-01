"Para los gremialistas no fue un año sencillo. Y 2019 será parecido"

"El 2018 me hizo acordar a los viejos tiempos de Alfonsín, cuando discutíamos paritarias todas las semanas. No se llegó a ese extremo, pero para los gremialistas no fue un año sencillo. Y 2019 será muy parecido, o peor”.

De ese modo, Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad y secretario de Hacienda y Turismo de la Federación Argentina Sindical del sector, se refirió a las vicisitudes que tuvieron la mayoría de los gremios en los últimos tiempos y del que lidera no fue la excepción.

“En verano se aplaca todo. En enero es imposible tener diálogo con alguien, por lo que todas las negociaciones se postergan para mediados de febrero. De todos modos, seguimos pendientes del tema de los biocombustibles, porque el malestar de los trabajadores no se toma vacaciones”.

En ese punto, Matarazzo señaló que es el único sector que no recompuso los salarios pese al fuerte incremento de la inflación y la suba de la canasta básica.

“En ese sector se acordó un 25 por ciento de aumento, con la promesa de volver a hablar en caso de que la inflación se dispare como se disparó. Pero no logramos entablar un diálogo serio con el empresario que prácticamente nuclea toda la producción y sobre fin de año se produjo una medida de fuerza en las plantas de Bahía Blanca, Junín y Ramallo”, señaló.

Tras ello, la Justicia determinó la conciliación obligatoria, que vence en los próximos días.

“Tras esa protesta no hubo ningún acercamiento. Seguimos con las audiencias en el Ministerio de Trabajo, pero no acercaron ninguna propuesta. La conciliación se mantendrá y en febrero volveremos a charlar”.

--¿Qué dicen los trabajadores?

--Apoyaron masivamente la medida de fuerza y son optimistas de que se llegue a una solución. Yo, conociendo a los interlocutores, soy pesimista. Creo que será una lucha ardua. No creo que tengamos una respuesta satisfactoria de la empresa (en referencia a BioBahía, BioJunín y BioRamallo, que agrupa a más de 100 trabajadores).

En nuestra ciudad, la compañía funciona en el Parque Industrial.

“El reclamo básicamente es por paritaria. No hemos tenido quejas sobre condiciones laborales, más allá de que hay algunos manejos que no nos gustan".

Y añadió: “Con el resto de las cámaras pactamos el 42 por ciento, que fue muy positivo. Pero con esta empresa en particular es muy difícil negociar. Hay un solo interlocutor y parece que no entiende que la inflación fue del 45 por ciento y el sueldo de los trabajadores quedó totalmente desfasado”.

Obras en Bahía Blanca

Gabriel Matarazzo confirmó que ya se llegó a un acuerdo para realizar la obra de pavimentación hasta el ingreso al predio que el gremio posee en Rodríguez al 5.300, en Aldea Romana.

“Falta firmar el contrato, pero está todo acordado de palabra. Aprovecharemos que se hará ese trabajo desde la rotonda hasta el Dow Center y nosotros lo prolongaremos hasta nuestro predio”.

Serán alrededor de 200 metros de asfalto y cordón cuneta.

“Es una obra necesaria y que los afiliados estaban pidiendo. Así que la haremos realidad antes del inicio de la próxima temporada veraniega. Le dará un salto de calidad al lugar, que ya de por sí es muy lindo”, confirmó el titular del gremio bahiense.

Detrás del Dow Center, y justo enfrente del predio, el sindicato adquirió otro terreno de importantes dimensiones.

"Hoy por hoy lo utilizamos como estacionamiento. Con esta realidad que vivimos es difícil proyectar algo, pero lo adquirimos como inversión porque es el único lugar para el que podemos crecer, teniendo en cuenta que esa zona se pobló muchísimo”.

Una versión indicaba que podía realizarse un plan de viviendas a futuro, algo que Matarazzo relativizó.

“Es algo que está en estudio, pero me da la sensación que es un terreno chico como para que puedan construirse muchas casas y estaríamos limitados. No lo descarto, pero tampoco quiero crear falsas expectativas con un tema tan importante”.

La escuela de verano sigue inscribiendo

A cargo del profesor Jorge Morresi, quien lleva casi 20 años a cargo de la dirección y coordinación de la actividad, la Escuelita de Verano del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca abrió sus puertas el lunes 17 de diciembre, aunque se sigue recibiendo inscripciones.

Es abierta a todo público. Obviamente que los hijos de afiliados tienen un costo diferencial. Todos los interesados deben llenar una planilla de datos y presentar un apto físico firmado por un médico. La revisación sanitaria la hace una enfermera en la misma pileta.

Las anotaciones de reciben en la sede gremial de 9 de Julio 551. Las opciones de transporte son tres, y en función de la elección es el costo final de la escuela de verano. El requisito de edad mínima es que el niño tenga realizada la sala de 3 en jardín de infantes. Para mayor información, además de recabarlos en la sede, se puede consultar la página web (www.escuelitadeverano.com.ar) o contactarse a los teléfonos 4861312 y 155726912.

“La desarrollamos de lunes a viernes, en dos turnos. El de la mañana es de 9 a 12:30 y el de tarde, de 15 a 18:30. Los grupos se dividen por edades, ya que vienen chicos de entre 3 y 14 años, cada uno con docentes y profesores de educación física. Incluso, los más chiquitos están a cargo de maestras jardineras. En total somos alrededor de 25 personas trabajando con los niños, contando enfermeros y guardavidas”, explicó Morresi, quien resaltó que las actividades no se suspenden por lluvia.