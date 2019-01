El audio de Sala desde el avión desaparecido: "Parece que se va a caer a pedazos"

El futbolista uruguayo Diego Rolan reveló hoy un audio que le envió su excompañero Emiliano Sala antes de subirse al avión privado que desapareció ayer en el Canal de la Mancha, en Europa.

"Emiliano le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban, ya sabían qué había pasado", dijo Rolan, quien fue compañero de Sala en el Girondins de Bordeaux.

En el audio, Sala detalla que "pareciera que el avión se va a caer a pedazos".

Luego asegura que "si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar".



Rolan envió su mensaje de solidaridad más temprano, en la misma línea que muchos otros jugadores y clubes de fútbol: "Aparece Emi", rogó.

La Policía de Guernsey anunció que el operativo de rescate fue suspendido por hoy a raíz de la falta de luz y se reanudará mañana.

La aeronave desapareció el lunes por la noche cuando realizaba un viaje de Nantes hacia Gales. (Minuto Uno, Clarín y La Nueva.)