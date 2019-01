La dura respuesta del jefe de búsqueda sobre Emiliano Sala: "No creo que aún estén vivos"

El director de búsqueda aérea de Channel Islands, John Fitzgerald, habló sobre la desaparición del avión privado que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala y sostuvo que "no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos".

Las crudas palabras de Fitzgerald se dieron luego de que se cancelara temporalmente la búsqueda de la nave que desapareció anoche cuando cruzaba el Canal de la Mancha con el goleador del Cardiff que iba de Nantes a la capital galesa.

Ante el portal So Foot, el funcionario expresó que "durante la primera parte de la búsqueda, la visibilidad fue buena, pero tuvimos que lidiar con una lluvia feroz que cayó alrededor de las 23:30".

"A medida que avanzaba la búsqueda, las nubes bajaron y tuvimos que detenernos, ya que no pudimos ver nada. Las condiciones eran demasiado malas para los botes salvavidas", agregó.

Y sentenció: "No creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos".

"Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente frío el nivel del agua, una persona sumergida probablemente no sobrevivirá por más de una hora, a menos que tenga alguna protección. Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento", reconoció.

Según el director de búsqueda la temperatura del agua en ese sector ronda los 10 grados.

"Me resulta difícil pensar que podrían haber hecho algo más que un aterrizaje en el mar, o al menos tocar el agua de alguna manera. Los radares perdieron su rastro al noroeste de Alderney, a 24 km del norte de la isla de Guernsey. Si hubieran aterrizado en algún lugar bajo vigilancia, el tráfico aéreo habría sido informado", concluyó. (La Nueva., So Foot e Infobae)