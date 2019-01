Todas las semanas se inicia una causa por grooming en Bahía

Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

Se habla de grooming cuando un mayor contacta a un menor de edad a través de Internet, mediante la manipulación o el engaño, ocultando su condición de adulto, para lograr que el niño o niña realice acciones de índole sexual.

Nuestra ciudad no está exenta de este delito, a tal punto que durante 2018, según datos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14 -especializada en la investigación de delitos sexuales- se radicaron 41 denuncias de “captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales”.

Esto significa que hubo casi cuatro denuncias por mes y un 25% más que en el año anterior.

El número se puede considerar elevado si, por ejemplo, se compara con las 37 que se realizaron en el transcurso del mismo año en toda la provincia de Río Negro (ver aparte), con el doble poblacional.

Según detalla el informe de la UFIJ Nº 14, durante el año pasado se formuló un total de ocho denuncias más que en 2017 (33).

Este progresivo aumento de denuncias puede ser un derivador del crimen de Micaela Ortega, que marcó un antes y un después para que la sociedad bahiense conozca y reconozca la problemática.

Si bien hubo condenas anteriores por grooming, fue a partir de este macabro hecho que se tomó conciencia de la peligrosidad.

Así lo señalaron Hernán Navarro, director de la ONG Grooming Argentina; Sebastián Bortnik, fundador de la ONG Argentina Cibersegura, y la propia madre de Micaela, Mónica Cid (ver aparte).

“Bahía Blanca tiene una sensibilidad social por la temática en relación al caso Micaela Ortega, que podemos decir que tiene otra lógica.

Tuvo un hecho emblemático, no solamente en cuanto al grooming, sino también a un femicidio que convulsionó a toda la ciudad y sus parámetros son diferentes al de otros lugares”, sostuvo Navarro.

Desde octubre del año anterior, la ley 27.458 instituyó al 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

Además, desde diciembre de 2013, en nuestro país el grooming se considera un delito que prevé penas de prisión de 6 meses a 4 años.

El juicio por el femicidio de Micaela fue el primero por grooming seguido de muerte en la Argentina.

Navarro expresó que “en relación a los casos puntuales denunciados, lo que estamos viendo en estos últimos años es que hay una falsa sensación de que el tema está instalado y la realidad es que está muy instalado en la agenda de los medios, pero no así en la sociedad”.

“Las jornadas masivas que hacemos de sensibilización, concientización y capacitaciones son porque no saben del tema. Este grado de desconocimiento es común en todo el país. Desde los equipos técnicos, en todos los actores que intervienen, no se sabe cómo actuar y esto lo vemos reflejado en la sociedad. Una medición realizada junto a Management and Fit determinó que el 70% de la sociedad desconoce qué es el grooming”, contó.

Al mismo tiempo aseguró que “como todo abuso, lamentablemente, las víctimas por miedo o pudor hacen que los casos no salgan a la luz.

La mayoría de las denuncias convive en las cifras negras, no son datos duros o estadísticos al no haber una denuncia en la Justicia”.

“A su vez, nos preocupa muchísimo las edades a la que un chico accede a las tecnologías, de las que los padres se desprenden cada vez a edades más tempranas. Hay un grado de negligencia muy grande del adulto en materia digital. No puede ser que los chicos eduquen a los padres en términos tecnológicos, y este es un gran desafío que tenemos por delante”, añadió.

Navarro apuntó a políticas educativas que cumplan un rol central en la detección temprana de este tipo de situaciones.

“Nosotros tenemos agenda para todo 2019 y siguen entrando consultas y pedidos. La demanda en materia educativa es abismal. Trabajamos con los chicos y también con los docentes. La franja etaria de las víctimas la observamos entre los 10 y los 14 años”, comentó.

Desconocimiento, capacitación e investigación

Según consideró Navarro, hay numerosos factores que causaron el aumento de los casos de grooming.

“En primera instancia, el desconocimiento del delito; los chicos no se reconocen como víctimas. Luego, la falta de capacitación en los operadores judiciales y en los miembros de las fuerzas (de seguridad). La sociedad aún no está preparada para dar respuesta a los delitos que ocurren a través de las plataformas tecnológicas; por el contrario, se naturalizan delitos por este desconocimiento”, señaló.

Y agregó: “El tercero es que, como en toda situación de abuso, los chicos borran todo el contenido y las conversaciones. Se cometen errores y uno de ellos es que los padres se hacen pasar por los pibes, por lo que muchas veces frustran investigaciones, ya que no existe delito cuando hablan entre adultos”.

Para el director de Grooming Argentina “uno de los grandes desafíos tiene que ver con sacarles, a aquellos que cometen estos delitos, la falsa sensación de seguridad que los ampara mediante el anonimato. Este cambio de paradigma hay que revertirlo con educación”.

“Creamos una red comprometida, con más de 200 voluntarios en todo el país, y tenemos voz; estamos trabajando muy fuerte desde la promoción y la prevención”, expresó.

Al respecto, a fines de 2018 la ONG lanzó una aplicación para teléfonos celulares y otros dispositivos denominada GAPP, que permite denunciar desde cualquier punto del país este tipo de hechos y recibir contención por parte de operadores especializados en la problemática.

“Viene funcionando muy bien en todo el país. Con solo presionar un botón nos pide ayuda y nosotros los escuchamos, acompañamos y hacemos la denuncia de forma ágil y rápida. En los próximos meses vamos a dar datos estadísticos que nos permite tener esta aplicación”, anticipó.

“Juntamente a estos datos, en marzo vamos a lanzar la segunda versión de la aplicación con inteligencia artificial realizada por nuestro equipo de desarrollo tecnológico. Cerramos una alianza con Microsof para dotarnos de tecnología de última generación”, añadió.

A su vez, aseguró que “después del caso Thelma Fardin, las denuncias se incrementaron. Además, se dio lo de Rodrigo Eguillor, quien tenía tres causas por grooming. Tuvimos contactos con víctimas de estos hechos”.

Por último, Navarro sostuvo haber visto el anteproyecto de la reforma del Código Penal.

“Se extendería un año más la pena máxima, aunque estoy convencido de que habiendo penas más duras no se verá reflejado en la baja del índice de delitos. No queremos legitimar esta práctica. Nosotros nos abocamos a las víctimas y trabajamos en la concientización y capacitación de todos los actores”, cerró.

“Los casos denunciados aún son una minoría”

Para Bortnik, bahiense especializado en seguridad informática, “es un gran avance la cantidad de denuncias realizadas en la Justicia en términos de lograr que la gente empiece a hacerlo, considerando que es una ley joven, del 2013”.

“Los números son chicos pero vitales en lo que tiene que ver con el rol de la concientización, en lo que es evitar los casos donde se toman cartas en el asunto por fuera del marco legal. Es bueno destacar que los denunciados aún son una minoría con respecto a los reales o que no se denuncian, o los que los menores no se los cuentan a su familia”, sostuvo.

Señaló que “lamentablemente, teniendo el ejemplo del caso Micaela, Bahía está mucho más presente que en otros sectores del país e incluso dudo que otras ciudades de similares características tengan este número de denuncias, y haya una cobertura y difusión de grooming”.

“El caso de Micaela tuvo un final trágico, que no es la más común; e hizo que la ciudad acepte el tema y la problemática como lo hace. En Bahía no hay que hablar de qué es el grooming, sino de cómo prevenirlo”, apuntó.

Por último, uno de los socios fundadores de Argentina Cibersegura, aseguró que “la denuncia siempre es el camino correcto”.

“Tomar cartas en el asunto no es recomendable. Para algo está la justicia y hubo mucha gente que luchó para que haya una ley y una contención en estos temas, y es importante porque es más seguro y ayuda a prevenir otros casos”, culminó.

En Río Negro hubo menos denuncias que en Bahía

Un total de 37 fueron las denuncias por grooming -cuatro menos que en Bahía- que se registraron en toda la provincia de Río Negro, según un informe de la Procuración General rionegrina publicado por la red de noticias Vía Viedma.

Al igual que en nuestra ciudad, dicho relevamiento refleja que los números han aumentado con respecto a los años anteriores.

Una docena de denuncias se registró en los últimos cinco meses de 2018. Si se comparan, en el último cuatrimestre (septiembre-diciembre) se advierte el aumento del 83% en relación a su equivalente del año anterior. Gran parte de los casos (41%) se presenta en los tribunales de General Roca.

Este incremento en los cambios registrados fue el resultado de un trabajo realizado con la ONG “Mamá en Línea” y su redacción implicó reglas claras para avanzar en la resolución de los casos y, además, la posibilidad que quienes sufrieron estos delitos capaciten a los fiscales sobre cómo debe ser, especialmente, el trato con la víctima.

“Mamá en línea” brinda desde 2009 acompañamiento a familias víctimas de delitos de índole sexual, en especial de ciberacoso.

“Nunca permití que la muerte de mi hija sea en vano”

Como estandarte del pedido de justicia y seguridad, Mónica Cid se convirtió en un ejemplo de lucha.

Si bien dos años antes se había sancionado en nuestro país la ley que pena el grooming, fue a partir del asesinato de su hija Micaela Ortega que muchos bahienses comenzaron a tomar dimensión del problema y de los peligros que rodean a los chicos cuando utilizan las redes sociales o navegan en Internet.

Mónica se convirtió en una guía para aquellos padres que intentaron prevenir estos casos.

“Esto era por lo que veníamos luchando, dada la gran falencia que sufrimos nosotros como familia y en especial Mica. Lamentablemente con lo que nos pasó, hoy en día se animan a denunciar; saben que es un delito”, contó.

“Por suerte van aumentando las personas que denuncian este delito, que no significa que haya más, sino que se animan a denunciarlos.

Ahora se puede trabajar desde otro lugar. Lamentablemente para el Estado, si no hay números no hay destino de fondos para las campañas”, añadió.

De esta manera, se declaró al 13 de noviembre como el Día Nacional del Grooming, “que es muy importante para llevar a cabo una campaña nacional”.

La mujer señaló que “la denuncia es lo primero que hay que hacer, aunque anterior a esto hay que intentar no borrar nada”.

“Muchas veces, como padres, nos da vergüenza que nuestros hijos hagan ciertas cosas pero lo hacen con total inocencia, y la culpa no es de ellos sino de los perversos que están detrás de las pantallas. No hay que tener vergüenza porque es algo que le hicieron a nuestros niños y hay que denunciarlos y llegar hasta el final”, expresó.

“Nunca permití que la muerte de mi hija sea en vano y más sabiendo que hay muchísimas niñas y niños en este mundo. Por lo menos quiero aportar y transformar mi dolor en acción”, aseguró.

Mónica sostuvo que “no hay que esperar sentado detrás de un escritorio y que alguien venga a contarte lo que está sucediendo”.

“Uno se tiene que mover por los chicos y, como adultos responsables, llevar la problemática a las escuelas y escucharlos; como así también a los padres. Estos son dos focos muy importantes. El año pasado muchas madres y padres se han dado cuenta que el chico ha sido captado y esto es porque ha quedado algo de todas las charlas que pudimos lograr”, comentó.

A su vez, señaló que en diferentes charlas con (la concejala) Romina Pires, “se habló de enforcar también hacia los abuelos, porque nuestros hijos pasan mucho tiempo con ellos”.

“De esta manera hay que intentar abarcar más la precaución sobre la problemática. Los abuelos hoy están un poco más interiorizado de lo que es internet y deben tener las herramientas para ayudar a cuidar a nuestros niños”, dijo.

Además apuntó a realizar una campaña masiva para bajar la cantidad de hechos.

“Es desesperante cuando no hemos podido llegar a anticiparnos a un hecho como este y, como lo viví en lo personal, estar detrás de los funcionarios para que lleguen hasta el último rincón. Todos deben tener la posibilidad de saber qué es el grooming y de tener las herramientas para que sigan viviendo sanos, que es como necesitan vivir nuestros niños”, destacó.

“Me costó muchísimo lograr un cambio, aunque ya se lograron muchísimas cosas y prevenimos muchísimos abusos sexuales, que es lo que lleva esta modalidad. De a poco se va logrando ese cambio, aunque debería ser más rápido aún”, cerró.