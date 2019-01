Sepo Ginóbili: “Creo que ahora estamos más en condiciones de competir de igual a igual”

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

Con la urgencia de acoplar a los dos flamantes refuerzos, superar el golpe de la última derrota y volver al triunfo, Bahía Basket recibe a Gimnasia de Comodoro, por la Liga Nacional.

—El foco de Bahía Basket está en formar y desarrollar al jugador. Inclusive, en estos últimos días con el estreno del Dow, también se desenfocaron un poco de la competencia en sí. De todos modos, los resultados indican que hoy ganaron un partido de seis. ¿Qué tan ocupado y preocupado te tiene?

—Creo que, a partir de la llegada de los refuerzos, tenemos que enfocarnos más en competir y en buscar triunfos, defendiendo nuestra idea y lo que queremos. Ahora estamos más en condiciones de competir de igual a igual contra otros equipos; antes intentábamos, hacíamos un gran esfuerzo, pero nos quedábamos en la orilla. Es importante el resultado, iremos a buscarlo a cada cancha que nos toque. Lo que queremos es que el equipo que nos gane tenga que dejar la piel.

El técnico Sebastián Ginóbili se mostró optimista y entusiasmado tras la práctica de ayer. "Buen trabajo muchachos", dijo, antes de reunirlo en el centro de la cancha.

—¿Qué deberían hacer para poder ganarle a Gimnasia?

—Debemos mantener el nivel defensivo que tuvimos el último partido contra ellos; es un equipo muy ofensivo, tiene mucho gol de tres puntos y con muy buenos porcentajes. Cuentan con jugadores importantes en el poste bajo, por lo tanto, nuestra línea defensiva tiene que ser la misma y debemos ser mucho más agresivos en ataque. En los últimos partidos estábamos dependiendo mucho de lo que podía hacer Facundo (Corvalán) y en los momentos clave se cerraban con él y nos complicaban más de la cuenta.

—¿Se evita hablar de triunfo o derrota?

—No, se habla. Nosotros somos competidores, por más que seamos formadores; la idea es ganar, para eso competimos. Sabemos que el camino para ganar es tener un buen desarrollo en el partido. Si pensamos en el resultado antes de tiempo, seguramente vamos a tener muchos problemas.

Los dos refuerzos

—¿Qué pueden aportar Eric Ferguson y Jaison Valdez?

—Más que nada rotación y variedad ofensiva. Son más ofensivos que los jóvenes y con falta de experiencia que tenemos. Ellos pueden competir con jugadores más grandes. Pueden jugar con la pelota en la mano, definir de diferentes maneras y no necesitando una cortina, entonces, eso nos da otra variante como equipo, sobre todo ofensivo, que era el principal problema que teníamos.



—Eugenio Luzcando se siente cómodo defendiendo y se amoldó bien al sistema. Ahora se sumaron otros dos refuerzos. ¿Es un problema insertarlos defensivamente para lo que propone Bahía Basket?

—Lleva tiempo. De hecho, nos costó con los jugadores nacionales meterlos en la defensa que estamos haciendo. La idea es estar permanentemente encima, mostrarles imágenes, recordarles nuestras reglas y, a partir de ahí, corregir desde el error. No es fácil y obviamente el inicio les va a costar, pero trataremos de que se acoplen lo más rápido posible.

La sana competencia

El número de jugadores se va engrosando en Bahía Basket. Ayer estuvieron todos juntos en la práctica.

—¿Cómo se hace para entrenar con tantos jugadores?

—Por ahí acá (en Estudiantes) o en el Polideportivo se hace más difícil, cuando estemos en el Dow será mucho más fácil, porque la idea es entrenar lo mismo a la vez, cosa de ir cambiando jugadores, pero que el entrenamiento sea igual para todos, aprovechando que tenemos la estructura, instalaciones y la planificación para desarrollarlo.

—¿La cantidad en este caso hace a la calidad?

—No sé si siempre es así. Lo que sí, la competencia es muy sana, todos van a pelear por un lugar en el equipo de Liga Nacional, porque ese es el deseo de todos, así que nos van a impulsar a ser mejores todos los días.

—¿Tener más jugadores te está favoreciendo al momento de exigirles?

—Por ahí los objetivos son diferentes. Para los más grandes la exigencia, entre comillas, es alta, pero insistimos mucho en los jugadores de la Liga de Desarrollo, porque son quienes deben impulsar a los de arriba para ser mejores, en querer quedarse con ese lugar y luchar por ese espacio. Me parece que se está creando una forma de trabajar muy buena. Saben que si ellos trabajan y rinden, van a tener espacio en el equipo superior. Tal vez antes, al tener pocos jugadores, jugando bien o mal tenían minutos igual. Ahora, en cambio, si no puede mantener un nivel de intensidad, si no pueden estar concentrados, si no puede competir de igual a igual con Levy, Fernández, Corvalán y los extranjeros, no puede competir con otro equipo.

—Hablaste de concentración. ¿Se puede trabajar eso en los entrenamientos para lograr, acaso, parte de lo que les falta para poder ganar?

—Creo que es más fácil de trabajar y corregir en el entrenamiento que en el propio partido, porque es el momento de actuar, no tanto de corregir. La idea es saber que si no estamos cumpliendo con lo que queremos, por ahí puedo perder el lugar.

—Los dos refuerzos que debutarán en este partido no son grandes. ¿Fue una elección?

—Es una elección. Primero, porque queríamos jugadores jóvenes, con energía, con ganas de seguir desarrollándose, con intenciones de hacer sus primeras armas a nivel profesional. Y, después, porque hoy es una lotería encontrar jugadores como Jamaal (Levy), que entiendan enseguida lo que buscamos, para qué estamos y adónde enfocamos nuestra enseñanza.

Algunos datos

El encuentro entre Bahía y Gimnasia comenzará a las 21, arbitraje de Pablo Estévez, Pedro Hoyo y Raúl Sánchez.

A remarla. Bahía lleva cuatro partidos sin ganar. El último, ante La Unión, de local, 74 a 73, después de ir ganando por 20.

Viento a favor. Gimnasia ganó los últimos cinco partidos, todos como local. Su récord es de 6-2.

Se conocen. En el partido disputado en Comodoro, ganó el local, por 79 a 61. Bahía perdía por 3 en el inicio del último cuarto.

Rerfuerzo I. El estadounidense Eric Ferguson tiene 29 años, mide 2m01, es hijo de Calvester, el mismo que jugó 18 partidos en Estudiantes de nuestra ciudad, la temporada 2006-07. Pasó por Unión de Santa Fe (en el ex TNA), en la 2011-12. Su última participación fue en Hong Kong, donde jugó 8 partidos. Lucirá el número 5.

Refuerzo II. El dominicano Jaison Valdez tiene 23 años, mide 1m88 y jugará con el número 27. Su último paso fue por Soles de Santo Domingo y, también, jugó en la selección de su país, en las ventanas eliminatorias para el Mundial de China.

En números. Bahía Basket es el equipo que menos puntos anota por juego: 67,7, contra los 83,1 de Gimnasia (3º). Los comodorenses tienen el 39,8% de triples (78-196).

Filippa, afuera. A raíz de una lesión fibrilar en un gemelo, Francisco Filippa será baja para lo que viene y, en consecuencia, están buscando un reemplazante temporario.