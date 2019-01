Los Moyano y el Speedway, un vínculo sin fecha de vencimiento

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Como suele decirse en la jerga, los Moyano, como tantos otros apellidos históricos y referentes de la actividad, transpiran Speedway.

Puede que su historial deportivo no ostente galardones mayúsculos. Pero para dejar una huella en el deporte, o determinado ámbito de la vida, no siempre resultan imprescindibles los éxitos estadísticos.

Así lo refleja el dicho: "Nadie te recordará por tu curriculum, sino por tu forma de ser".

Desde el verano de 1982 a la fecha, el Speedway ocupa un lugar primordial en la agenda de verano de la familia bahiense.

La historia la comenzó Antonio padre (55), quien a pesar de algunos intervalos en su participación, aún goza de vigencia arriba de la dos tiempos preparada en su propio taller.

"Desde el año 82´ que corro, con intervalos por cuestiones personales y laborales; pero nunca abandoné definitivamente la actividad. La pasión por el Speedway nunca se fue", contó.

Lejos de perder motivación por el paso de los años, Don Antonio recobró energía y reapareció en el presente ciclo.

"Si ando bien, bárbaro; y sino sigo paseando, que de todas formas la voy a pasar bien arriba de la moto. Mientras pueda seguir subiéndome, y divirtiéndome, lo haré. Aparte, le pruebo la moto a mi hijo, para ver si puede andar mejor (risas)", agregó.

"Fue toda una vida dedicada a ésto--agregó--. Ojalá todos los chicos pensaran de la misma manera. Ésto es sano y no hace daño a nadie; al contrario, te da experiencia, amigos y miles de vivencias y recuerdos".

Antes de cederle el grabador a su hijo, Antonio no quiso olvidar a quien lo marcó a fuego en su incursión por las dos ruedas...

"Le estaré eternamente agradecido al loco Carlitos Limbozzi (NdR: falleció el 7 de enero de 2007), de quien aprendí muchísimo. Seguro me esté viendo ahora", cerró.

Como habitualmente sucede en estos casos, Antonio hijo (27) heredó la pasión de su padre y, llegado el momento oportuno, no dudó en iniciar su propio camino.

"Desde los 14 años que corro y tengo 27, así que ya pasaron varios años desde que comencé. Es algo que no se puede dejar. Encima hoy puedo disfrutarlo junto al viejo, que quiso volver a correr. Eso le da un sabor especial", contó Antonito, también piloto de 200cc, quien alguna vez probó suerte en la medio litro de cilindrada..

A propósito, sobre su efímero paso por el 500cc, Moyano comentó: "No nos dedicamos al 100%, y eso hizo que no podamos ser competitivos. Además tuve un par de golpes, por eso decidí volver al 200cc. Me divierto más en esta categoría, además que es menos riesgosa".

Sobre los objetivos, el menor de la dinastía coincidió con su progenitor.

"Las expectativas son poder andar bien, que la moto no tenga ningún problema y divertirnos. Nada más. No venimos a ganarle a nadie, aunque si se puede, bienvenido sea", cerró.

Se corre la cuarta

Esta noche, desde las 20, el “Dante Garilgio” de la localidad de Colonia Barón (La Pampa) recibirá al Campeonato Internacional de Speedway 2018/19, para la disputa del cuarto capítulo del certamen.

La programación, organizada por la Peña Automoto Colonia Barón y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Motociclismo, será la última fuera de Bahía.

Desde el próximo domingo 27, al cierre del calendario (aún no están confirmadas las demás fechas), el certamen tendrá desarrollo en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Vale remarcar que previo al inicio de la cuarta fecha, se llevarán a cabo las competencias de 50cc y 200cc que quedaron pendientes de la tercera convocatoria, disputada hace siete días en Carlos Casares.

En aquella ocasión, la lluvia obligó a las autoridades a suspender la prueba, cuando restaban las competencias centrales de todas las divisionales (el 500cc completó el 80% de la fecha).

¿Continuará la hegemonía de Nicolás Covatti en 500cc? Hasta el momento, el pringlense resultó intratable en Bahía Blanca. Veremos qué sucede en la zona...