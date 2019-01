Las últimas imágenes de Agustina: determinaron que aún estaba viva cuando la enterraron

Un video con imágenes de las últimas horas con vida de Agustina Imvinkelried fue difundido en las últimas horas, mientras que la autopsia determinó que la mataron ahorcándola manualmente.

Además, determinaron que la adolescente de 17 años aún estaba viva cuando la semienterraron y que agonizó por varios minutos, ya que le encontraron tierra en los pulmones, y que tenía lesiones compatibles con un intento de defensa de un abuso sexual, que no fue consumado.

El video fue captado por las cámaras de seguridad de un boliche de la ciudad santafesina de Esperanza, a donde Agustina había salido a bailar.

En las imágenes se la puede ver a las 5:54 comprando comida en un puesto y mirando su celular. Luego saluda a una chica y finalmente sale a las 6:05 en dirección hacia la ruta, con el celular en mano y la comida, hasta la calle 9 de Julio y todavía sola.

El principal sospechoso del femicidio de Agustina es Pablo Sebastián Tronfini, un hombre de 39 años que se suicidó cuando ya estaba cercado por la Policía, ya que había sido visto hablando con la víctima en otras cámaras de seguridad.

En su casa encontraron zapatillas con barro y un vecino declaró que le había pedido prestada una pala y que al devolvérsela le dijo "no sé si vamos a volver a vernos".

"Vino a la mañana (del domingo), estuvo acá con nosotros, tomando mate y hablando de pesca", recordó Miguel Almeira.

"Después, como a las 11, se fue a su casa como siempre y a eso de las cinco se cruza a pedirme la pala de punta para sacar lombrices", detalló el vecino.

Según Almeira, Trionfini se fue con la pala y una botella cortada al medio en bicicleta y volvió media hora más tarde a devolverle la herramienta, que estaba rota.

"'No sé si vamos a volver a vernos' me dijo. No se me cruzó por la cabeza que iba a hacer esto", agregó el hombre.

Esa fue la última vez que lo vio, ya que el sospechoso fue encontrado más tarde ahorcado en su casa y horas después fue hallado el cuerpo de Agustina semienterrado a sólo 200 metros de donde había sido vista viva por última vez, cerca de las 6 del domingo.

En tanto, cientos de personas marcharon anoche en Santa Fe para pedir justicia por Agustina. (La Nueva., Infobae Télam y La Nación)