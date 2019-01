El tema del que todos hablan

Ya casi entrando en la segunda quincena de enero, la gobernadora María Eugenia Vidal tiene decidido retomar sus actividades oficiales, luego de pasar varios días de descanso en el complejo turístico marplatense de Chapadmalal, el lugar elegido habitualmente por el macrismo para los "retiros espirituales".

Desde la Jefatura de Gabinete a cargo del poderoso Federico Salvai indicaron que está semana está previsto que se realice la primera reunión de gabinete anual en La Plata.

De antemano se conocen las pinceladas que aplica “Mariú” sobre su gestión en la Provincia. Básicamente, apunta a las áreas sociales: junto a su amiga, la ministra Carolina Stanley.

El descontento social ante los brutales tarifazos en el gas, la luz, el agua y el transporte público golpea a un gobierno nacional que profundizó la crisis económica con una inflación que hacha los salarios.

Esto repercute también sobre el tablero de complejidades que tiene Vidal en la Provincia.

El presidente Mauricio Macri parece utilizar la inseguridad para endurecer su política en un asunto sensible. Si bien la estructural crisis de seguridad ciudadana atormenta el estado de animo de la gobernadora, sabe que debe atender la coyuntura social.

De hecho, la mandamás bonaerense de Cambiemos logró mantener las obras que están en ejecución.

El compromiso político es el de seguir realizando obra pública para sacar a la Provincia de “70 años de atraso en infraestructura”, pese a las cuestiones económicas. Ademas, el Ejecutivo ya prometió obras de refacción y mantenimiento en más de 2.500 escuelas en las que se registran problemas de infraestructura, en particular, en el Conurbano. Desde lo discursivo, la mayor inquietud es que se comuniquen las obras que se están haciendo en aquellos municipios que no gobierna Cambiemos.

Conflicto siempre latente

La gobernadora entiende que los días de clases que perdieron el año pasado los alumnos en escuelas públicas fueron causadas por la reiteración de “paros políticos” organizados por los gremialistas docentes. La propuesta salarial de la Provincia fue insuficiente durante toda la negociación paritaria del año pasado. Y la suba salarial en cuotas fue definida unilateralmente por el Ejecutivo.

Desde lo gestual, Vidal pondrá en marcha la gestión gubernamental en la antesala del mes de febrero, cuando comiencen a aparecer “definiciones concretas” en materia electoral que serán tomadas de común acuerdo con la Casa Rosada. Es decir, mano a mano con Macri. Desde poco antes de arrancar la temporada veraniega, el “vidalismo” instaló el debate sobre la posibilidad de adelantar las elecciones a la gobernación bonaerense para junio, mientras el tema también es debatido en el contexto de una comisión bicameral legislativa cuyo dictamen no será vinculante.

Se sabe, el microclima de la política va a contramano de la mirada de una población que distante, hoy mira más el impacto en el bolsillo de las facturas de los servicios públicos que en la discusión de las candidaturas por el cronograma electoral.

Es probable que la gente no “quiere volver atrás” votando otra vez en las urnas a Cristina Fernández de Kirchner, como dijo Vidal en la “mesaza” ultramacrista que le armó Mirtha Legrand para el sábado a la noche en la TV. Lo que no dijo es si cree que el electorado tiene ganas de volver a votar este modelo económico de Macri y la actual coalición de gobierno de Cambiemos integrada por el PRO, UCR y los “lilitos” de la Coalición Cívica.

Crisis y oportunidades

A todo esto, referentes y legisladores del PJ continúan caminando distintos municipios del Conurbano y el interior bonaerense con el firme objetivo de apoyar a las gestiones peronistas, además de caminar los territorios comandados por Cambiemos, donde se han propuesto recuperar los gobiernos de cara a la contienda electoral de este año.

Recordemos que los integrantes del “bloque de los intendentes” – referenciado en el intendente Martín Insaurralde, el lomense que tiene el visto bueno de varios de sus colegas para ir por la candidatura a la gobernación de calle 6 -- fueron los primeros en arrancar con la militancia. “Estamos frente a un contexto económico y social donde los problemas vecinales no tienen nada que ver con si se adelantan o no las elecciones, sino con el costo de los servicios, la canasta básica y la dificultad para llegar a fin de mes”, aseguran.

“Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa de gobierno que recupere la economía de las familias, y sobre todas las cosas, que deje de asfixiar a los trabajadores con aumentos, inflación y tarifazos”, subraya la diputada pigüense Marisol Merquel, integrante de ese grupo de parlamentarios.

El massismo legislativo, en tanto, ya hizo un llamado a todo el arco opositor a sentarse en una sola mesa a debatir “políticas de estado” de los próximos 20 años en la Provincia". “Los sabios construyen puentes y los fanáticos barreras. Seamos sabios ahora porque puede ser muy tarde más adelante”, dijeron desde el massismo.