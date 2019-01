Básquetbol: Pallotti contó los cambios que llegan junto con los 90 años de la Asociación

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

“Jamás hubiera imaginado ser presidente de la Asociación”, confiesa Marcelo Pallotti.

Esposo de Andrea y padre de Geovana y Bruno (actualmente jugando la Liga Argentina en Petrolero), el actual titular de la ABB tiene 51 años. La mitad de su mandato lo encuentra al frente en el 90 aniversario -fue el viernes- de la entidad madre del básquetbol local.

Hoy asegura que durante este año jamás se le cruzó pegar un portazo e irse.

“Al contrario. Estoy siempre pensando en completar los dos años”, avisa.

—A través del tiempo se recordará que Marcelo Pallotti era presidente cuando la ABB cumplió 90 años. ¿Qué te gustaría que quedara grabado de tu mandato?

—Veo un cambio generacional. Quedará tecnología, para que la ABB pueda estar conectada con los clubes, mediante un programa de computación. También está en marcha una reforma edilicia, que permitirá cambiar la forma de trabajar en el día a día. Y, paralelamente a esto, sabemos que es una cuenta pendiente incorporar el básquet a la sociedad bahiense, por eso estamos trabajando fuerte en un proyecto turístico en la plaza Pellegrini. Ya empezamos con el desarrollo arquitectónico.

Menos partidos

—¿Se mantendrá la forma de disputa de los torneos?

—No. Se planteó jugar una vez por semana los torneos superiores. Como los juveniles refuerzan a los equipos de mayores, están jugando demasiados partidos. Y, además, de esta manera le das la posibilidad al público de tomárselo como antes. Seguramente haremos un solo torneo.

—¿Es un hecho que se sumarán Pellegrini y Ateneo de Punta Alta?

—Sí, sí. Pellegrini había pedido jugar con las menores y no se aceptó. Primero fue Los Andes, después Altense y ahora estos dos equipos. Serán 14 clubes de Segunda (se sumará Bahía Basket).

—¿Siempre estuviste a favor de regionalizar los torneos?

—Alguna vez, ya en la Asociación, pensaba en la posibilidad de tener un torneo regional, aunque fuera de cuatro meses, y después clasificar para ascender. Como para hacer más elitista la Primera. O, un todos contra todos, con Punta Alta, Suárez, Monte Hermoso...

Sin DT full time

—Durante el mandato de Görg algo que enfatizó fue mejorar lo básico de las canchas: iluminación y seguridad. ¿Tienen previsto insistir con algo al respecto?

—Creo que los clubes están trabajando sin necesidad de tener encima a la ABB. Las canchas están aggiornadas. La iluminación es parte del ahorro y los dirigentes lo tienen claro, entonces, quienes no lo concretaron van detrás de los que ya hicieron la obra. Creo que la ABB está para desarrollar el básquet menor, para bajar una línea de cómo deben entrenar las selecciones y demás. Realmente me puso muy contento ver las canchas llenas en las finales, pero no creo que ahí tengamos que enfocarnos. Ese es trabajo y mérito de los dirigentes de los clubes. La ABB está en la periferia de todo eso, para que sientan contención.

—Con Mario Errazu cumplieron el contrato y no lo renovaron como entrenador de las Selecciones. ¿Existe algún proyecto inmediato?

—Estamos trabajando fuerte para ver cómo vamos a seguir con las selecciones.

—¿La posibilidad es sumar un entrenador jefe?

—Seguro, no habrá un entrenador full time, porque no estamos en condiciones de pagarlo. Cuando se tomó la decisión no se evaluó para mantenerla a través del tiempo. Realmente es oneroso y hay que estar mejor económicamente.



No se siente solo

—¿Tenés apoyo de los clubes o tomaron distancia aquellos que originalmente tenían otra propuesta antes de las elecciones?

—El apoyo de los clubes está. En las reuniones siempre son 22 clubes. Con todos no se puede estar bien, pero creo que logramos un trabajo homogéneo, aún con quienes supuestamente tenían otras ideas. No sentí lo contrario desde adentro. Creo que el apoyo es para el bien del básquet, no para mi persona.

—Se te ve en los partidos de Liga Nacional, como a pocos del ámbito de los torneos locales. ¿Sos consciente de la importancia que tiene para el básquetbol de la ciudad contar en este caso con Bahía Basket?

—Es fundamental que Bahía tenga un equipo de Liga, como también que Villa Mitre pueda ascender a la Liga Argentina y que, en lo posible, otro equipo participe en el Federal, por lo que sabemos que somos y por lo que creen que somos. Hay que apoyar todo eso. Creo profundamente en el proyecto de Bahía Basket y, también, en que debe haber un equipo de Liga Nacional.

—¿Cómo viviste el título de Napostá?

—Mi condición no la voy a cambiar. Trabajé 10 años en el club y llegar a una final sin buscarlo fue un sueño. La serie la disfruté tranquilo, aunque la anterior fue más difícil porque estaba Bruno (su hijo) en la cancha. Estoy tranquilo, porque no tengo influencia sobre nada ni con nadie. No me preocupa cuando alguno dice algo al respecto.

—¿Estará Marcelo Pallotti en el cargo de presidente cuando la ABB cumpla 91 años?

—Falta un año.... Pero tengo muchas cosas en la cabeza.

—¿Estás con fuerzas?

—Sí. Totalmente.