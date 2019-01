Manu Ginóbili: "Cuánto extrañaba los atardeceres de Monte Hermoso"

A casi 5 meses de su retiro del básquet, el bahiense Emanuel Ginóbili compartió en su cuenta de Twitter una imagen de Monte Hermoso.

"Cuánto extrañaba los atardeceres de Monte Hermoso", escribió Manu junto a la foto.

🇦🇷Cuánto extrañaba los atardeceres de Monte Hermoso!! #nofilter

🇺🇲Monte Hermoso's sunsets. I missed them so much! #nofilter pic.twitter.com/Y6rCusywBI