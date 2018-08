Manu Ginóbili anunció su retiro

El basquetbolista bahiense Emanuel Ginóbili anunció hoy su retiro luego de 23 años de una exitosa carrera que lo tuvo varias veces en lo más alto de la NBA.

"Hoy, con una amplia gama de sentimientos, estoy anunciando mi jubilación del baloncesto. Inmensa gratitud a todos (familiares, amigos, compañeros de equipo, entrenadores, personal, fans) involucrados en mi vida en los últimos 23 años. Ha sido un viaje fabuloso. Mucho más allá de mis sueños más salvajes", dijo en Twitter.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K