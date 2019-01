Por qué murió Chimuelo: la historia detrás del video del que habla todo el mundo

Renato Barrera tiene 13 años, es chileno y nunca supo que se iba a convertir en protagonista del primer video viral de 2019. Y todo fue por enterrar a su mascota: Chimuelo.

El chico filmó 2 videos a fines del año pasado para registrar uno de los momentos más duros de la vida de cualquier persona: la muerte de su mascota.

En pocos días el funeral que le hizo a Chimuelo se propagó por redes sociales y pasó por casi todos los grupos de WhatsApp. Es que mientras le cantaba y trataba de enterrarlo, su perra Cleo agarró al pájaro e intentó comérselo, lo que desató un intento desesperado de Renato por sacárselo de la boca y finalmente concretar el sepelio.

Ante todo esto, Renato habló y contó qué fue lo que le pasó a su ave.

“Falleció porque le dio un ataque al corazón. Un día antes vimos que los latidos se le habían acelerado, de repente aceleraban y bajaban. La última noche lo llevé adentro de mi casa para que estuviese calentito. Al día siguiente estuvo como caído y falleció”, sostuvo el niño en diálogo con el canal 24 horas de Chile.

“Chimuelo siempre estuvo medio complicado, tenía una deformidad genética por la que no le crecían las alas y le faltaban algunas plumas. Por eso no pudo volar, y de ahí le salió el nombre Chimuelo, como el dragón de la película que no podía volar”, resumió.

"Si se lo comía el perro no iba a poder descansar Chimuelo", concluyó.

Los videos provocaron todo tipo de comentarios y no faltaron los memes.

Y hasta editaron un video de un momento de Los Simpson con el audio del funeral.