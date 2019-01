"Mirá cómo no te miro": fans de Juan Darthés armaron un boicot contra Calu Rivero

Un grupo de seguidores de Juan Darthés organizó en las últimas horas en las redes un apagón masivo para perjudicar a Calu Rivero en el estreno de “Campanas en la noche”, novela que emitirá Telefe a partir del 14 de enero.

Los fans de Juan Darthés cuestionan a la actriz "por dañar la imagen del actor" con una denuncia mediática, sin presentar pruebas en la Justicia.

El 90% de la televisión Argentina está infestada por estás lacras... Por suerte existen otras opciones para ver. Ojalá algún día nos liberemos de estos personajes detestables, no sólo de la TV, sino de todos los ámbitos...#MiráComoNoTeMiro#Repudio pic.twitter.com/fJnzAPwS7b — Emilse Guzmán (@emicba05) 31 de diciembre de 2018

Ante el inminente debut de la tira Campanas en la noche, protagonizada por Calu junto a Federico Amador y Esteban Lamothe, manifestaron en Twitter "Apagón Masivo #telefe #ApagonMasivo #Repudio #CampanasEnLaNoche #miracomonotemiro".

Muchos adhirieron aplaudiendo a Darthés y prometiendo que no van a encender sus televisores en ese horario.

Otras personas fueron más agresivas y publicaron comentarios de índole "Feminazis asquerosas, no hay que darles trabajo, se mató un inocente por culpa de estas basuras mediaticas. No presentan pruebas y se creen jueces, parece que son el estado de derecho, ellas deciden quién es culpable y quien no, se reúnen en una asamblea para decidirlo".

"Si naturalizamos la violencia y hostigamiento que propone esta llamale actriz, vamos a caer en un pozo sin fondo y seremos cómplices de muchas injusticias y muertes. LE DIGO NO A LAS FEMINOIDES", menciona otra publicación polémica. (Clarín y La Nueva.)