Tras casi 7 años en el cargo, Néstor Álvarez deja hoy la intendencia de Guaminí

Néstor Álvarez, el hombre que en 2011 volvió a poner al justicialismo al frente del municipio de Guaminí tras 12 años de gobierno radical, dejará hoy su cargo de intendente para sumarse como asesor de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires.

A las 8 asumirá en ese organismo bonaerense y, a esa misma hora, el Concejo Deliberante aceptará la renuncia indeclinable que presentó la semana pasada, luego de que el mismo cuerpo rechazara la posibilidad de concederle una licencia extraordinaria por 6 meses.

En la misma sesión se tomará juramento a José Augusto Nobre Ferreira, electo primer concejal en los comicios de 2015, quien se desempeñará como intendente hasta el 10 de diciembre de 2019.

Álvarez, en tanto, pasará a asesorar a la Defensoría en temas ligados a infraestructura, medio ambiente y cuentas hidrográficas.

Los rumores sobre la decisión de Álvarez de alejarse del municipio comenzaron a circular hace dos meses. Sin embargo, recién el 20 del mes pasado el dirigente confirmó su voluntad de irse a la Defensoría del Pueblo y solicitó una licencia extraordinaria por 6 meses.

Como se esperaba, en la sesión del 28 de agosto el Concejo Deliberante -que cuenta con mayoría opositora- rechazó ese pedido y le dejó a Álvarez dos alternativas: seguir como hasta ahora o presentar su renuncia indeclinable. El dirigente optó por esta última esa misma noche, y presentó su dimisión a partir del 3 de septiembre.

Ante la duda acerca de si correspondía o no dar vista a la renuncia de un intendente con fecha diferida, el CD decidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 8 de hoy.

Según se estima, la reanudación de la sesión será muy breve. En primer lugar se leerá la carta de Álvarez y, con posterioridad, jurará el primer edil José Nobre Ferreira.

Álvarez y Pupillo, tras la firma del acuerdo para que el sistema SAME llegue al distrito de Guaminí.

Una semana intensa

Pese a lo que se podría pensar, la última semana en el cargo fue particularmente intensa para Álvarez. El 29, junto a Nobre Ferreira, recibió al coordinador del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Federico Pupillo, y firmó la inclusión de Guaminí en el programa.

Al día siguiente -también con quien será su sucesor y con el vicepresidente de Bagsa, Mariano Ledesma- firmaron el contrato que permitirá que la empresa Exgadet SA inicie la ejecución del gasoducto Casey-Bonifacio-Guaminí, una de las obras más reclamadas por los habitantes de su distrito, que tiene un costo global de 220 millones de pesos.

En ese acto Álvarez ofreció su último discurso como jefe comunal.

“Uno puede cometer errores y no salirle las cosas, pero quiero decirles una vez más que hay que pensar en un el distrito en conjunto, en localidades unidas bajo un mismo proyecto. No hay manera de que volvamos a las viejas divisiones entre los pueblos. Eso no le sirve a nadie; se los digo por el tiempo transcurrido y por el que va a venir. Únanse y trabajen en función de todas las localidades”, fue su último mensaje.

“Como dije desde el primer día de gestión -continuó-, el partido de Guaminí sin energía eléctrica y gas no tiene posibilidades de crecimiento. Lo importante es que nunca dejamos de gestionar y de pelearla. En La Plata no se levantan todos los días pensando en cómo estará Guaminí. Somos 12 mil habitantes en millones que hay en toda la Provincia. Cuando uno va a pedir, tiene que ir desde la humildad y estar muy convencido de lo que va a solicitar”.

Abogado e hijo de una familia agropecuaria

José Nobre Ferreira es un joven abogado casbense, egresado de la Universidad Católica de La Plata e integrante de una conocida familia dedicada a la producción agropecuaria en la zona norte distrital.

Tendrá por delante más de 14 meses de gestión.

En principio, trascendió que tendrá como objetivo central balancear las cuentas públicas –desde la oposición ha sido uno de los aspectos más criticados de la administración Álvarez- y optimizar distintos aspectos de la gestión.

“Se vienen tiempos en los que es muy importante que los distritos estén al frente de intendentes que estén encima de los números, para optimizar los escasos recursos con los que contamos. Yo no lo hice bien por mi situación de no estar permanentemente en el distrito y José (Nobre Ferreira) lo va a hacer muy bien porque tiene aptitudes para cumplir esa tarea”, había dicho hace unos días atrás Néstor Álvarez.

Al mismo tiempo, como era de esperar, circulan un sinfín de rumores sobre cambios en el gabinete. La mayoría indica que el nuevo intendente tentó a varios profesionales jóvenes del distrito para los reemplazos que tiene pensados.