Retenciones: el sector rural acepta poner el hombro, pero exige gestos al gobierno

El sector agropecuario del Sudoeste Bonaerense no fue indiferente al anuncio del regreso de las retenciones para todos los productos primarios exportables, incluyendo el trigo. La medida fue analizada con malestar y resignación, pero también con el convencimiento de que es una de las pocas herramientas que tiene el presidente Mauricio Macri para equilibrar las cuentas públicas.

Eso sí: el sector exige gestos. A cambio de este esfuerzo por soportar un nuevo aumento de la presión impositiva, dirigentes y productores reclaman al gobierno contundentes avances en materia de recortes del gasto público.

“Estamos en contra de las retenciones, pero entendemos la crisis que estamos atravesando. Por eso el esfuerzo deben hacerlo todos, sobre todo los tres niveles del Estado: el nacional, provincial y municipal”, enfatizó Jorge Grimberg, dirigente de Carbap y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El dirigente dijo que “es justo” que el mayor preso tributario se distribuya entre varios sectores de la economía, pero hizo hincapié en que, mientras el privado aporte mayores ingresos, el Estado asuma un fuerte compromiso por la reducción del gasto público.

“La falta de equilibrio fiscal es la causa de la crisis -enfatizó-. Esperemos, como dijo el presidente, que está sea la última crisis, por lo menos con este origen”.

Juan Balfour.

Juan Balfour, presidente de la Sociedad Rural de Guaminí, criticó que el sacrificio siempre lo tenga que hacer el privado y "jamás el sector que impone ese sacrificio, que es el político".

"Ellos nunca hacen ningún esfuerzo en las crisis -disparó-. Por qué, al menos, no aportan el 10% de sus salarios. Hablo de legisladores y funcionarios que pasan de cargo en cargo durante toda su vida, pero nunca hacen ni un solo aporte".

El dirigenbte dijo que las retenciones castigan al que más produce.

"Hay crisis y esta puede ser una salida, pero es lamentable que todo el esfuerzo lo hagan los sectores productivos. Debemos hacer un esfuerzo todos, incluido el sector político, porque los que sufren son los que menos recursos tienen y los que viven del trabajo informal. Hay que achicar el Estado, pero no hay que licuar los salarios. Así no se mejoran las cuentas públicas”, sostuvo.

El "pato de la boda"

Jorge Marcenac, presidente de la Sociedad Rural de Pigüé, reconoció que desde la semana pasada el sector venía evaluando la posibilidad de que el Estado recurriera a las retenciones para mejorar sus ingresos y reducir el déficit fiscal. De todas formas, aclaró que la medida anunciada hoy es “un trago amargo” para los productores.

“Lógicamente que no nos cae para nada bien, pero la realidad es que el país está en una situación tan complicada... Lo que sí, vamos a hacer mucho hincapié en la baja del gasto público. Porque si van a poner retenciones y no van a bajar el gasto, es un cuento de nunca acabar”, señaló.

“El campo vuelve a ser el pato de la boda -añadió-. Le vamos a dar una mano (al gobierno), pero el sector público va a tener que hacer un esfuerzo grande. No se sale del déficit sin bajar el gasto”.

Marcenac dijo que el gobierno también tendrá que tener en cuenta las variaciones de precios que sufra cada producto, y dejó en claro que el trigo debería seguir exento de retenciones.

“Los otros cultivos se la bancan, pero el trigo tiene un margen (de rentabilidad) muy ajustado”, advirtió.

En ese mismo sentido se expresó el ingeniero en producción agropecuaria Esteban Artica -asesor del CREA Laprida y miembro del CREA Pringles-, quien dijo a La Nueva. que, analizando la situación que atraviesa el país, el sector debe incrementar su ayuda al gobierno.

“(Las retenciones) son mal vistas porque son un impuesto restrictivo a la producción y nunca caen bien, pero viendo la situación que atraviesa el país hay que poner el hombro y sacar esto adelante”, señaló.

Como Marcenac, consideró que también es clave que el gobierno siga achicando el gasto público.

“Hay empleados públicos que no están cumpliendo sus funciones y es hora de sacárselos de encima”, señaló.

Javier Pérez Balade.

El productor Javier Pérez Balade, expresidente de la Sociedad Rural de Coronel Dorrego y delegado zonal de la Sociedad Rural Argentina, dijo a La Nueva. que los anuncios le produjeron “una sensación rara y, por momento, amarga”.

“El campo siempre estuvo y está dispuesto a aportar para el país, pero en inversión, en empleo, en desarrollo del interior. De esta forma, hay un cierto retroceso”, lamentó.

El dirigente sostuvo que la búsqueda de equilibrio fiscal es “indispensable”, porque “no se puede gastar más de lo que se tiene”.

“En este sentido, aún falta ver el ajuste de la política, donde hay ganancias extraordinarias y tributos que tienen eximidos como si no fuéramos todos iguales ante la ley", enfatizó.

También reclamó que, como las anunciadas son medidas de emergencia, se fije una fecha de caducidad para las mismas.

“Otro aspecto importante es mantener especial atención sobre las economías regionales, que pueden llegar a perjudicarse con estas modificaciones”, alertó.

El productor y expresidente de la Cámara de Comercio de Puan, Omar Bras, opinó que la crisis vuelve a impactar en los mismos sectores

"Siempre cada movida que hay, cada inconveniente que ocurre, el que paga es el campo”, lamentó.

El dirigente reconoció que el sector es el único que “tiene la posibilidad de salvar al país”, aunque planteó sus dudas en cuanto a este nuevo esfuerzo reclamado por el gobierno.

“Lo que no sabemos, en definitiva, es el fondo de todo esto. Si es para salir del paso y de sofocones, y realmente a partir de ahí se puede llegar a cambiar algo en el país, no sería tan grave. Ahora, si sobre este ajuste hay que hacer otro más, ya no quedará gente ni con ganas ni con posibilidades de producir”, advirtió.

“Como ya no creemos en nada ni en nadie, es muy complicado todo esto”, agregó.