La hermana del Kun Agüero habló de Karina y una infidelidad: con quién estuvo la cantante 

La hermana de Sergio "Kun" Agüero, Mayra Del Castillo, habló de una supuesta infidelidad de Karina "La Princesita" e involucró a otro famoso.

No es la primera vez que la chica ataca a la cantante de cumbia, que fue novia del futbolista durante cinco años.

En diálogo con revista Pronto, la morocha dejó entrever que la rubia engañó al deportista con su ex, el papá de su hija Sol.

"Creo que estuvo con El Polaco, para mí nunca lo dejó de amar. Y ahora se lo debe estar comiendo, porque los dos salen a tirarse flores en los medios cuando antes se sacaban los ojos. No me sorprendería que le haya metido los cuernos y ella sabe muy bien a qué me refiero", señaló.

Además, calificó a su excuñada de "mosquita muerta": “Me molestó que involucrara a toda mi familia en sus problemas con mi hermano. Antes ella decía que Sergio era el amor de su vida y yo jamás me metí. Pero ahora menciona al entorno haciendo referencia a mi familia. Y, claro, yo voy a defender a los míos. Nunca fue auténtica, siempre usó una máscara".

Hace un mes, en Incorrectas, la chica había contado que el Kun se desenamoró de Karina tras una reacción que ella tuvo durante unas vacaciones en familia.

"Me acuerdo un viaje en Miami en el que Sergio se escondió diciendo que le hagamos un chiste. Le dijimos a Karina que se había ido a bailar... Se armó un revuelo que sacó su careta. Nos señalaba diciendo que cuando viniera él le digamos todo lo que le estábamos contando. Ahí salió mi hermano y le dijo que era todo una broma. Ahí creo que descubrió quién era. La miró y solo con la mirada la fulminó", sostuvo.

Karina y El Polaco se separaron en 2012, cuando su hija tenía 4 años. En su momento, ella lo acusó de ser un padre y marido ausente. Él, por su parte, reconoció haberse portado muy mal con ella. (TN y La Nueva.)