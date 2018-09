¿Quién es “El Rey del chiste” que te hace reír por LU2?

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Podés imaginar que hacer chistes en un teatro, en una fiesta privada o en un estudio de radio o televisión es lo mismo, pero no. Hay algunas características que debés tener en cuenta para ser más efectivo. Así lo cuenta el humorista Alejandro Gardinetti.

“La radio tiene una magia en la que de pronto funciona un chiste que no sirve en una fiesta. Por otro lado, el show en vivo tiene la inmediatez esa que cuando tirás el chiste la gente se ríe enseguida. En la radio hacés un chiste y a la semana te encontrás con un amigo que te cuenta que le causó gracia. Esa es la gran diferencia. La televisión es más vertiginosa por el tema del “minuto a minuto”. El show en vivo te permite ver a la gente en lo inmediato; en la radio funcionan chistes impensados y en la TV necesitás inmediatez”, reveló Gardinetti.

El humorista estuvo en nuestra ciudad en varias fiestas privadas y shows en vivo. Muchos lo conocen por su participación en LU2 (AM1240).

Actualmente está los lunes, miércoles y viernes, alrededor del mediodía, cuando Lorenzo Natali le da el pie para tirar 7 u 8 chistes seguidos.

“Lorenzo es un gran amigo y profesional”, explicó.

Además, es parte de Radio Continental junto a Nelson Castro y en televisión lo podés escuchar los domingos al mediodía en “La peña de Morfi”, por Telefe.

—¿Tu trabajo es independiente de la relación con los locutores y periodistas o ayuda tener buena onda y conocerlos bien?

—Está relacionado con ellos todo el tiempo porque cuando se genera una buena onda en el estudio eso se refleja en el público. Siempre cuento la anécdota de cuando estaba en “El Rapidísimo” de Héctor Larrea. Tenía dos locutoras que eran extraordinarias. La gente se acordaba más de las risas de ellas y de los pies que daba Larrea que de los chistes. El clima y la relación con los conductores es importantísimo para que mejore el producto.

Humor de lo cotidiano

—¿Te gusta mantenerte informado sobre la realidad o es un deber como humorista?

—Me informo más como ciudadano que como humorista, porque no hago humor político. Hago humor de lo cotidiano: el matrimonio, los chicos, los gallegos... No me gusta hacer chistes políticos porque al estar la grieta siempre podés herir a alguien, de un lado o del otro.

—¿Sabiendo que hacés esto hace muchos años, en qué aspectos modificó tu tarea la tecnología y las redes sociales?

—Sí, mucho. Ahora con el Facebook y todas las redes podés publicitar tus espectáculos o promocionar algún video de la tele, cosas que antes era imposible. Eso permite que te conozco un poco más de gente.

—¿Qué podés decir de Bahía Blanca?

—Es una ciudad que conozco y quiero mucho porque siempre que voy me tratan muy bien. Durante 5 años estuve viajando cada 40 días a grabar para el programa de Lorenzo Natali. He ido a eventos privados e hice funciones en el Teatro Don Bosco. También actué en la fiesta de Olimpo el primer año en el que evitó el descenso, con un campañón de Falcioni. Una vez fui a la cancha de Villa Mire a ver un partido por la B Nacional frente a Atlético Tucumán. Fue 0 a 0.

Algún dolor de panza

—¿Alguna vez ofendiste a alguien haciendo un chiste?

—Con intención no. Pero uno nunca sabe si alguna vez contaste un chiste de gallegos y quizás algún gallego se sintió ofendido o quizás otro tema. Es muy difícil el humor, más en este momento. Hay mucha susceptibilidad y también hay muchas cosas que se están poniendo en claro y que me parece bárbaro que así sea.