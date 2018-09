Se intensifica la búsqueda de Milagros en Harding Green

La búsqueda de Milagros Sofía Chirizola Larraburu, la nena de 14 años que desapareció el lunes tras salir de su escuela en el barrio Patagonia, se focaliza en Harding Green y con el correr de las horas se suman distintos especialistas a su búsqueda.

Por la mañana 2 perras de la Armada Argentina comenzaron a trabajar y en horas del mediodía se las llevaron a la zona del mismo descampado al cual accedieron anoche los animales de la brigada K9 de los bomberos voluntarios de Punta Alta.

Cabe aclarar que los canes de la Armada son perras de guerra y trabajan de manera diferente. Ellas buscan rastros y no personas, por lo que se diferencian del trabajo de las del K9.

En el lugar hay una laguna por lo que no se puede acceder. Por eso se acercarán por estas horas especialistas con drones para rastrillar vía aérea el lugar.

También participa la ONG Unidad Búsqueda y Rescate, de Punta Alta, que se especializa en "lo agreste", advirtieron.

Por la mañana, autoridades policiales y la familia de la nena se reunieron en el destacamento de Patagonia y minutos después se sumó el intendente Héctor Gay, quien aseguró que su mamá está confiada en que todo se resolverá pronto.

También temprano las autoridades policiales comunicaron que no iban a dar más información hasta que no aparezca Milagros para no entorpecer la investigación.

Los investigadores analizan varias hipótesis, aunque todas suposiciones. Se sabe que Milagros cargó su tarjeta SUBE el lunes al mediodía y que la utilizó subiendo a la 507 con destino a Villa Harding Green.

Tanto los perros del K9 de Punta Alta ayer, como los de la Armada hoy, siguieron rastros por esa zona, aunque sin obtener resultados.

Milagros mide 1,60 metros, tiene pelo castaño con flequillo y ojos color miel. No tiene tatuajes ni piercings.

La última vez que se la vio fue a través de las cámaras de seguridad de una veterinaria en 14 de Julio y Luis Agote. Tenía una campera gris, remera rosa, jean azul con roturas y zapatillas negras.

Ante cualquier dato que puedas aportar, comunicate con el 911.