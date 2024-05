Los ascensos que dejó otro apasionante torneo de Categoría en el CABB

Augusto Riedinger logró imponerse de manera invicta con 7 puntos sobre 7 posibles, seguido por Julio Guzmán en el segundo lugar (6 unidades), y por Leandro Silva en la tercera posición (5), en el reciente campeonato de 4ª Categoría que organizó el Círculo de Ajedrez Bahía Blanca (CABB).

Los tres integrantes del podio lograron el ascenso a 3ª. Justamente, estas competencias definen los ascensos y descensos de lo que son las categorías del club. Participan aquellos jugadores que nunca los jugaron y también aquellos que sí pero que no lograron aún el ascenso.

La competencia a pleno en la sede del CABB.

Coinciden en una misma competencia jugadores que, si bien continúan formándose, tienen ya una cierta experiencia, así como también a niños y niñas muy jóvenes que comienzan a blandir sus trebejos en partidas junto a los adultos. En esta ocasión, el más joven de los presentes tenía tan solo 6 años.

Ascendieron también a la 3º Categoría Adrián Pullés, que finalizó en el cuarto lugar con 4 unidades, y Joaquín Iuale, que alcanzó la quinta clasificación con 3.5 puntos. Completaron la nómina Ignacio Iglesias, Imanol Mosquera, Agustín Monferrán, Fausto Machado Frank, Coronel Ignacio y Perla Songer.

Participaron 11 jugadores y jugadoras, y se jugó por sistema suizo a 7 rondas, al ritmo de 12+3.

Los ascendidos a Tercera Categoría, de izquierda a derecha: Joaquín Iuale, Julio Guzmán, Augusto Riedinger, Leandro Silva y Adrián Pullés.

"Me sentí acompañado"

Julio Guzmán, que realizó una excelente perfomance, alcanzando el segundo lugar y logrando el ascenso de categoría, fue, con sus 12 años, unos de los jóvenes participantes presentes.

“Me sentí muy bien, muy acompañado y cómodo, que es lo más importante. Hay un gran nivel de juego en el Círculo”, afirmó.

Todos los jugadores del torneo.

“Aprendí a jugar al ajedrez en el 2020 durante la pandemia con mi mamá (Alejandra) y mis tíos en mi casa, y luego me acerqué al Círculo al cual pertenezco desde aquel año. Juego mucho virtual y en general le dedico más tiempo los fines de semana. Me gusta el ajedrez por la adrenalina que genera el juego y porque me divierte mucho”, contó Julio.

Para tener en cuenta

El ajedrez incentiva el desarrollo memorístico, la comprensión, permite mejorar el cálculo, motiva la intuición, y es un gran aliciente para la actividad mental y emocional. Pero lo más importante es que permite la sociabilidad, la amistad, y el reconocimiento de uno mismo.

El CABB, con sede en Thompson 486, dicta sus clases los días lunes, martes, miércoles y viernes, para todos los niveles y todas las edades.

La institución tiene presencia en las redes sociales, por mayor información.