José Luis Castaldi: el médico presentó su libro sobre la eternidad del alma

José Luis Castaldi transitó más de cuatro décadas casi sin quitarse el guardapolvo de doctor. Años de entrega a la Medicina, en el área específica de la Ginecología, la mayoría de las veces como Jefe del Servicio. Lo fue tanto en el Hospital SAMIC de EL Dorado (en Misiones) como en la Maternidad del Hospital José Penna -la única pública en nuestra ciudad y la zona-, institución que hoy dirige su esposa, Marta Bertín.

Antes también fue Jefe de Residentes del Hospital de Gonnet e inaugurador de las residencias de Ginecología y Obstetricia del Hospital Iriarte, de Quilmes. Hace unos cinco años empezó a explorar el mundo de las letras a través de un taller

literario y a barajar la idea de contar cómo es la vida en los hospitales. Y después de años de trabajo hace unos días presentó "El libro que habla", su primera ficción literaria, en la que finalmente aborda cuestiones mucho más profundas y vinculadas al sentido de la existencia.

--¿Qué lo llevó a escribir este libro? ¿Es un hobby la literatura?

--Mi hobby es la investigación. Mi jubilación como médico asistencial, no como profesor de la Escuela de Medicina, me llevó a buscar otro tipo de investigaciones.

Con cuarenta años como médico de mujeres soy más psicólogo que otra cosa y después de presentar cerca de 150 trabajos científicos nacionales e internacionales con premios incluidos y disertar en varias ramas de la medicina quise escribir el mundo interior de la vida en un hospital.

Pero mis recursos académicos y mi vocabulario cientificista no me permitían adentrarme en el tema. Hará unos cinco años apareció un aviso en el diario La Nueva Provincia sobre escritura, llamé y me pusieron en contacto con una Mujer con mayúscula, Elsa Calzetta que me enseñó a caminar por la literatura y es cómplice de la parición del” Libro que Habla”. A Borges no lo entendía ni lo podía leer, ella me enseñó a descubrirlo.

Los días jueves, son sagrados, de paz, armonía y conocimiento.

--El personaje, Iván, habla de la vida y de la muerte ¿Qué son una y otra para usted?

--La vida es un renacer hermoso con un camino hacia la Escuela de la evolución del ser humano en el planeta Tierra.

La Muerte no existe, la vida vive ahí. Nos vamos a la hora señalada hacia otra vibración Cósmica y nos llevamos todo lo que fuimos como Alma, lo bueno y lo malo.

Es semejante a un parto (Reencarnación) Estamos siendo recibidos por nuestro protector y los familiares que nos precedieron en el viaje de la vida. Hasta el corte del cordón umbilical se asemeja a la rotura del hilo de plata de los ocultistas orientales.

--Tal como le sucede a su personaje ¿han llegado a juzgarlo como “loco” por sus creencias?

--Es un honor. A los locos se los ha echado de las academias y hasta los han matado.

El loco es el que abre caminos para que transite el cuerdo que primero lo acusó maliciosamente. Así nos llamamos en el Grupo Literario de los jueves, que coordina Elsa.

--En el ámbito científico ¿qué impacto tiene su punto de vista sobre al reencarnación o la existencia de seres de otro planeta?

--Soy reencarnacionista como eran los griegos, los orientales, los Incas y Mayas y hasta los esquimales. La reencarnación fue demostrada científicamente por el investigador Dr. Ian Stevenson y el Cristianismo fue reencarnacionista hasta el 2° Congreso de Constantinopla en el año 553, Estambul-Turquía. La historia no la podemos ignorar.

Estoy convencido que no seamos los únicos habitantes del Cosmos y así figuran en las pirámides y otros monumentos de la antigüedad. Creernos los únicos es un acto de soberbia.

A Occidente le cuesta más asimilar el aire milenario de Oriente con sus creencias y costumbres, llega a cuenta gotas, somos más materialistas y menos realistas.

--¿Cuáles son sus autores preferidos?

--Depende del tema en cuestión. "La Muerte y los Moribundos", de Elisabeth Kubler Ross (La Muerte un Amanecer). Seres Extraterrestres-OVNIS, de Fabio Zerpa, Centro de Estudios Psicoespaciales. Pedro Romaniuk, Ramatis, etc.

En Cientificismo y Espiritismo: Allan Kardec con El libro de los Espíritus, 18 de abril de 1857 o Leopoldo Machado y así sucesivamente, vengo investigando desde los 15 años por eso al Libro que Habla no le pude poner bibliografía, está incluida en el texto.

--¿Por qué escribirlo ahora?

--Siempre me pareció que el momento justo para investigar si yo podía escribir una novela que llegara al lector iba a darse cuando la jubilación y los años que me quedaran en la Tierra así lo permitieran. Nada fácil, hoy respeto como nunca a los escritores, leer, releer, cambiar, borrar, ubicar un personaje en el momento justo del diálogo. Estar conforme y quedarte sin la musa inspiradora antes las revisiones. Ponerte de acuerdo con el final, darlo por terminado, luchar contra las editoriales y los tiempos de entrega. Siempre se cometen errores en la impresión pese a revisar el libro mil veces.

--¿Qué espera que suceda con esta novela?

--Una sonrisa del lector y que se le vaya el miedo a la Muerte, con eso me doy por cumplido.

Su trayectoria

Se recibió en la facultad de Medicina de La Plata el 23 de diciembre de 1975 y desde entonces ejerció como Médico Ginecólogo hasta 2015 a la par que desarrolló trabajos de investigación. Desde 2008 es Profesor Coordinador de Ciencias de la Salud en el área Salud-Mujer en la carrera de Medicina de la UNS.

Nació en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Investigó con las Universidades de Leicester donde ganó el premio International Unit y Oxford Inglaterra, Toronto y Montreal, de Canadá y Sidney, Australia. En estas investigaciones el Hospital Penna, con su equipo de científicos, siempre fue el primer reclutador de pacientes a nivel Internacional.

El libro que habla

Iván, es un médico reconocido por su trayectoria y, a la vez, estigmatizado por su entorno como “loco” por ciertas vivencias que decidió revelar: el contacto con seres extraterrestres y una experiencia extracorpórea en la sala de operaciones de un hospital. A esto se suma la irrupción de un libro que le habla de aspectos esenciales de la existencia. En un mundo en el que nos importa más ver la pantalla del celular que mirar a los ojos a la persona que amamos ¿es loco quien pregunta por el sentido de la vida?