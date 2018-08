Boxeo: ¿Se viene la revancha entre Maravilla Martínez y Chávez Jr.?

¿Se viene la revancha? A simple vista, parece un juego mediático fomentado por la fama y el boom de las redes sociales.

Sin embargo, el intercambio de mensajes en sus respectivas cuentas de Twitter deja la puerta abierta a un posible desquite entre el argentino Sergio Martínez y el mexicano Julio César Chávez Jr sobre el cuadrilátero.

Todo parte del posible regreso al boxeo de Maravilla, rumor que tomó fuerza hace unos días, cuando el ex púgil de 43 años solicitó la licencia en la Federación Argentina de Boxeo; algo de lo que el hijo de la leyenda se hizo eco rápidamente.

En su cuenta oficial de Twitter (@jcchavezjr1), el boxeador azteca de 32 años confirmó su pelea ante Sergio Mora para el próximo 7 de septiembre y, además, lanzó: "De salir victorioso, me gustaría que Sergio Maravilla Martínez me diera la revancha que nunca tuvimos".

La respuesta de Maravilla, quien tuvo su último combate el 7 de junio de 2014, en lo que fue una dura derrota al puertoriuqueño Miguel Cotto, no tardó en llegar: "Exacto. Nunca es tarde y volvería a pelear solo por esa revancha. ¿Aceptas? ¿Estás seguro? Te propongo noviembre".

La histórica velada que consagró campeón mediano de la CMB al argentino, se disputó el 15 de septiembre del 2012 en Las Vegas. Seis años después de aquella noche histórica para el boxeo nacional, podrían volver a verse las caras arriba del ring.

Peleo Vs. Sergio Mora el 7 de Septiembre en 171 Libras. De salir victorioso, me gustaria que Sergio "Maravilla" Martinez me diera la revancha que nunca tuvimos! Nunca es tarde...@maravilla...Let's Go Champ @BarbosaBox @@AdrianaMonsalve @ESPNBoxeo @MiguelTorrucoG @PanchitoArce1