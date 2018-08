Videos: mirá la pista de motos clandestina que hicieron en el Parque Campaña del Desierto

Mientras se espera que el Concejo Deliberante decida si aprueba o rechaza la instalación de una pista de speedway y otra de motocross en un terreno vecino al Balneario Maldonado, desconocidos construyeron un circuito clandestino de motocross en pleno Parque Campaña del Desierto.

Motos, cuatriciclos y hasta buggies suelen usar ese espacio para circular a toda velocidad.



"Algunos parecen ser pilotos de motocross que se apropiaron del lugar para entrenar. Primero escuchábamos ruidos de motos los fines de semana pero ahora es frecuente verlos correr a toda hora y en la semana” se quejó una vecina.







“Desde hace unas semanas detectamos un circuito a metros de Alsina y Fortaleza Protectora Argentina, incluso hay huellas de maquinaria que podría haber estado trabajando en el lugar para demarcar la pista. Imaginamos que no tienen ningún permiso de la Municipalidad para usar esas tierras, aunque no hemos visto controles”, contó.



En enero pasado, la Provincia otorgó la tenencia del Parque Campaña del Desierto al Municipio. Si bien por el momento la Comuna aún no tiene la titularidad del predio, las gestiones en tal sentido se encuentran avanzadas.



“La idea de la comuna es convertir el lugar en el parque más importante de la ciudad”, aseguraba en aquel entonces el asesor del Municipio, Rodrigo Dulsan.





Imagen Google Maps febrero 2018



Imagen La Nueva 28/08/2018

Sin embargo, por el momento el espacio es usado por algunas personas que van a andar en bicicleta o corredores que entrenan para carreras de montaña, aunque por el abandono y falta de vigilancia, en el interior se pueden observar una gran cantidad de residuos.

Colchones viejos, cubiertas de autos quemadas, pañales, cartones e incluso grandes cantidades de residuos domiciliarios se pueden ver en el interior del predio ubicado entre la avenida Cabrera, Fortaleza Protectora Argentina, Fragata Sarmiento y Tres Sargentos.

Desde el municipio se explicó que recién a partir de hoy la



Ahora también se sumaron las motos.