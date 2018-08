Tornquist: Trankels estalló contra funcionarios de Bordoni por la difusión maliciosa de información falsa

El exintendente de Tornquist, Gustavo Trankels, estalló contra funcionarios del actual jefe comunal Sergio Bordoni, a quienes acusó de difundir maliciosamente un trascendido periodístico erróneo que lo vinculaba con la causa Cuadernos de las Coimas, que investiga el pago de sobornos durante el gobierno anterior.

“Los militantes y algunos funcionarios de la actual gestión se regocijaron reenviando esta información, sabiendo que ya había sido desmentida por el propio medio de comunicación, sin medir el daño personal que me estaban ocasionado personal y familiarmente”, acusó el exjefe comunal, aunque sin dar nombres.

“¿No saben que la buena política debe tener límites morales y éticos que guían a los hombres de bien? -disparó- ¿Están tan dispuestos a hacer daño a cualquier precio por un puesto en la Municipalidad?”

La falsa noticia se difundió el viernes pasado, en el programa televisivo El Noticiero A24, que conduce Eduardo Feinmann por el canal América 24: decenas de intendentes -cinco de ellos, del Sudoeste bonaerense- habrían sido nombrados por el exfuncionario nacional José López ante el juez Claudio Bonadio como cómplices de la corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista.

Fue a los 35 minutos de la emisión y con fotos de todos los jefes comunales, entre ellos el propio Trankels, Marcos Fernández (Monte Hermoso), Alfredo Fisher (Laprida), Néstor Álvarez (Guaminí) y Ricardo Curetti (Patagones).

Sin embargo, casi 45 minutos después el propio Feinmann confirmó que se había tratado de un error, y que los intendentes mencionados no figuraban en la causa Cuadernos de las Coimas, sino en otra -denominada Girsu- que ni siquiera los tiene como imputados, sino como testigos.

En esos tres cuartos de hora pasó de todo en redes sociales y grupos de whatsapp. A tal punto, que Trankels tuvo que suspender los festejos de su cumpleaños -que fue ese mismo día- para atender los llamados de distintos medios de comunicación.

Al día siguiente, ya más tranquilo, se despachó en su página personal de Facebook.

Allí cargó contra los funcionarios de Bordoni que se hicieron eco del error periodístico e hizo algunas reflexiones sobre la experiencia, a la que calificó como “lamentable”.

“¿El apuro de algunos medios de comunicación para generar noticias los hace cometer estos errores que tanto perjudican a las personas que amamos la política y la practicamos honradamente o son intereses políticos y económicos los que provocan estos 'errores'?”, se preguntó.

También recordó que, al ser acusado, su foto salió acompañada de duros titulares, y los periodistas “se tomaron un buen tiempo en defenestrarnos ética y moralmente”.

“(Sin embargo) cuando reconocieron el error -cosa que igual valoro- lo hicieron muy brevemente y en 15 segundos”, subrayó.

Trankels también dijo que entiende a quienes dudaron de él ante la difusión de esta información.

“Estamos bombardeados de información que apunta siempre a desprestigiar a la política y, en ese lodo, tratan de llevarnos a todos puestos como si los seres humanos fuésemos todos iguales y actuásemos de la misma manera ante la política”, explicó.

Por último, agradeció a quienes le brindaron su respaldo incondicional.

“Quiero agradecer de corazón a todos aquellos que me conocen de toda la vida y, sin dudarlo un solo instante, salieron a brindarme su apoyo. Aún siendo muchos de otras fuerzas políticas, esos gestos me han hecho sentir muy querido y acompañado en este difícil momento. Me han hecho sentir que todavía vale la pena elegir el camino del bien, aunque sea difícil transitarlo”, finalizó.