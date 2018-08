Una depuración para el Parque Industrial y las perlitas de Vidal

--Buenas, buenas. Hoy me siento con la “Libertad” de decirte que estoy seguro que, en la revancha con Racing por la Copa, les va a ir muy bien.

--Veo que creés que ya tienen comprada esa “Libertad”. Ojo que en Asunción no les corten las alitas.

--Alitas y plumas tienen ustedes, no te confundas.

--Ja, ja. Paremos con esto, pidamos dos cafecitos y atendamos nuestros asuntos. Arranquemos por un tema delicado: ¿Qué me decís de la pelea entre Raúl Carrete y un consorcista del Parque Industrial, Humberto Ayala?

--Primero que nada, te digo que todo acto de violencia es muy triste y repudiable. Ahora, si tengo que hacer una lectura más institucional o política del asunto, un episodio de esa naturaleza era algo que se veía venir desde hace tiempo en un organismo donde imperaba una impronta casi barrabravista, básicamente, por las formas insostenibles de su presidente Raúl Carrete.

--Comparto.

--El piñerío del jueves podría haber ocurrido en cualquier momento, incluso con consecuencias mucho más graves y, lo más triste, es que esto era sabido por todo el mundo, incluso por las autoridades de la ciudad. Yo francamente no sé quién tiene la culpa ni quién tiró la primera piña o palo (eso debe decirlo la Justicia), pero para la imagen de la ciudad es un episodio gravísimo.

--A mí me preocupa lo mismo.

--Pensá en cómo nos ven desde afuera. En nuestro Parque Industrial, que debería ser un espacio de atracción para nuevas inversiones, se matan a palos el presidente con fama de malevo con otro tipo, un consorcista. ¿Qué querés que te diga? Es la crónica de un escándalo anunciado, que nos debería poner colorados como bahienses.

--Bueno, no seas tan duro, lo cierto es que antes de eso y previo a la asamblea del martes, en la que Carrete quedó desnudo de poder, Héctor había jugado una carta fuerte con su secretario Pussetto denunciando la vergüenza que le generaba el Parque.

--Estoy de acuerdo, esa asamblea y el nombramiento de un administrador sensato, como dicen que es el ingeniero Juan Pablo Rodríguez Mendoza, es una victoria de Gay. Lo que digo es que, tal vez, podría haberse actuado antes.

--Está bien, pero lo que fue, fue. Ahora hay que estar atento a lo que viene porque Rodríguez Mendoza ganó y ahora podrán acceder a información detallada, como los ingresos y egresos de dinero del Consorcio. El grupo ganador asegura que les ocultaban los movimientos. Y mirá que estamos hablando de muchos ceros.

--Veremos qué pasa. No creo que sea muy difícil analizar la contabilidad del Parque Industrial. Vos sabés bien que quienes piensan que se pueden perpetuar en el poder, difícilmente sean muy prolijos o cautelosos.

--¿Y entonces?

--Algunos desde adentro del Parque dicen que una salida lógica sería iniciar ya un proceso de depuración, si es que se encuentran indicios de irregularidades. Aseguran que sería lo más sano para todos. Terminar con esta etapa tan oscura de un espacio que debería ser de concordia y orgullo para la ciudad, en vez de la vergüenza en que fue convertido.

--Confiemos en que este grupo de consorcistas que quiere cambiar las cosas contribuya a ese proceso.

Tomassi, a bloquear

--Otro tema que me pareció, al menos llamativo, fue la perlita que encontró Luis entre los papeles municipales.

--¿A qué te referís?

--Al supuesto borrador de memo interno redactado por el jefe de Gabinete, César Tomassi, para enfrentar la crisis con el Sindicato de Municipales. Ese en el que pedía “bloquear la información sensible a la prensa”.

--¿Y qué te parece llamativo? Todos los funcionarios quieren evitar que los periodistas nos enteremos de las cuestiones “sensibles”.

--Ya lo sé. El tema es que después, el mail final que circuló entre los principales secretarios y funcionarios del gobierno no tenía esa frase que, a decir verdad, es tremendamente antidemocrática, digas lo que digas.

--¿Y qué análisis hacés?

--Uno cortito. Que Tomassi será un ejecutivo brillante, como dicen, pero que le falta asfalto político y que, en un jefe de Gabinete, la carencia de pavimento recorrido es un problema real. Bloquear información sensible a la prensa es una frase que quema en cualquier gobierno. Y no es la única desafortunada que tiró últimamente.

--Contame.

--Hace poco habló de entidades bahienses intermedias decadentes, excepto una, la Bolsa de Cereales, y provocó el enojo de varios importantes aliados de Gay. Acordate lo que te dice un viejo: tarde o temprano va a cometer un error más grosero, que le va a dar un fuerte dolor de cabeza al intendente. Los brillantes son enemigos de los equipos y, en los tiempos que corren, solo no se salva nadie. Ni Tomassi, ni nadie.

--Al que le quepa el sayo...

--Ah, te diste cuenta. Bueno, así es. Al que le quepa el sayo...

Vidal y los gremios bahienses

--Me sorprendió la dureza de la gobernadora con los docentes que fueron al paro el día de su visita.

--Dijo que era una medida de fuerza inentendible, que perjudicaba a los chicos y no a ella como figura política. Incluso les enrostró que el acatamiento fue solo del 15%. Pero hubo otro punto interesante, en torno al gremialismo bahiense.

--Te veo venir. Ese viernes hubo paro y movilización del Sindicato de Municipales.

--En el aeropuerto, durante la reunión privada con el intendente, Vidal se interesó por el conflicto y le manifestó a Héctor un absoluto respaldo por la forma en que está encarando la situación.

--O sea que Municipalidad y Sindicato tienen para varios rounds más, con la venia desde arriba.

--Seguramente.

--¿Hablaron de otros temas?

--Hicieron un punteo de obras en marcha y los asistentes de Vidal anotaron detalladamente una serie de pedidos. Sobre todo, agilizar reuniones con Vialidad Provincial para avanzar en trabajos sobre el sector de Circunvalación.

--También se reunió en privado con Germán.

--El periodista la interiorizó sobre temas vinculados con el caso de las Bobinas y algunos efectos colaterales. Perdoname, pero por ahora no te puedo decir más.

--Entendido. Antes de irnos del tema, Macri y Vidal recibieron en la semana a varios intendentes, algunos de la zona. ¿Se sabe cuál fue el tema real?

--Por lo que me chimentó alguien que estuvo ahí, el discurso del presidente apuntó a advertir sobre lo que viene y a contener.

--Aclarame.

--Les anticipó a los intendentes que se vienen momentos muy duros, los más difíciles de la gestión, fruto de un error de diagnóstico inicial y el hallazgo de “más dificultades que las imaginadas”. Y les pidió respaldo, es decir, que sigan poniendo la cara ante la bronca de los vecinos, que no va a decrecer a corto plazo.

--¿Se habló algo de 2019?

--Mariú, más allá de sus declaraciones públicas, abona la idea de que “equipo que gana no se toca”. En Olivos dieron a entender que todos tendrán que ir por un nuevo mandato el año que viene.

--¿Algo más?

--Me llegaron datos interesantes sobre la causa Girsu, que involucra a intendentes y exintendentes de la región, y que se tramita en el juzgado de Claudio Bonadío. En los últimos días varios jefes comunales de nuestra zona estuvieron declarando en Capital Federal.

--Lindo momento para andar por ese juzgado. ¿Repercusiones?

--La data que me llegó de allegados a dos exintendentes, Ricardo Curetti y Gustavo Trankels, es que quedaron más que satisfechos. No solo porque detallaron con números, fechas y documentos todas las compras y servicios que pagaron con los fondos que les giraron desde la Nación, sino porque en el propio juzgado les dejaron ver que la causa no apunta a ellos, sino más arriba: a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, quienes manejaban los fondos del programa medioambiental.

--¿Entonces los intendentes van a quedar sobreseídos?

--No me animaría a confirmarlo, son cerca de 600 jefes comunales involucrados, pero al menos a estos dos que te cité se los ve optimistas.

Reclamo por seguridad en Patagonia

--Los vecinos del barrio Patagonia están preocupados por las entraderas y presentaron una nota en la Municipalidad y Vialidad Provincial.

--¿Por qué ante el Municipio y Vialidad?

--Porque pidieron el urgente arreglo de las luminarias que, según dicen, no funcionan en la autovía Alfonsín, entre 14 de Julio y Tres Sargentos. Aseguran que es un peligro para automovilistas, peatones y vecinos.

--Una zona muy transitada, y no solo por vehículos.

--Explican que, ya con luz, es un sector de riesgo. Ni hablar oscuro. “Los vecinos están muy preocupados, máxime después de los hechos delictivos que sufrimos en el barrio Patagonia”, advierte la carta.

--Perdón, ¿pero no fue en ese sector donde, a principio de este año, falleció un joven atropellado?

--Exacto. En la madrugada del 1 de enero, cuando Matías Streitenberger cruzaba a la altura de Milún y fue embestido por un coche que manejaba un hombre alcoholizado, Galo Ochoa.

--Esperemos que el pedido de los vecinos surta efecto, para que no haya que lamentar otra desgracia.

¿Un médico a juicio?

--Te cuento dos del Poder Judicial. La primera, que en medio del proceso de normalización de vacantes, el Ejecutivo provincial elevó un nuevo pliego.

--¿De qué fuero?

--Es para cubrir uno de los 3 juzgados de Familia que funcionan en Bahía. Se trata de la doctora Carolina Fernández Colaizzo, auxiliar letrada en la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. Prevaleció en la terna que también conformaban María Iris Cano Moreno y Juan Pablo Polla, de un concurso que se originó hace como dos años.

--Y ahora lo tiene que ratificar el Senado.

--El pliego estaba camino a la comisión de Acuerdos. Esta novedad es importante porque la tarea en el fuero de Familia es cada vez más ardua y en temas muy sensibles, como divorcios controvertidos, filiaciones, alimentos, regímenes de visitas, patria potestad, adopción y violencia familiar.

--¿Tenés más de Tribunales?

--Me enteré que todavía está dando vueltas, antes de ir a juicio, una causa que se le sigue a un exdirector del Hospital Penna.

--¿Alberto Taranto?

--Sí, lo acusan de fraude en perjuicio de la administración pública. Cuando asumió, en 2004, Taranto firmó el convenio que implicaba disposición full time para el cargo, con cobro de un plus por el bloqueo de su título para ejercer la profesión de manera particular. Sin embargo, parece que continuó desempeñándose en el sector privado.

--¿Y qué novedades hay?

--El defensor oficial, Sebastián Cuevas, recusó a la Sala II de la Cámara Penal, que había rechazado el sobreseimiento dictado por la jueza Gilda Stemphelet y ahora deben resolver sobre el fondo de la cuestión.

--¿Entonces?

--Los camaristas Guillermo Rodríguez, Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Petersen desestimaron la recusación porque dijeron que no habían emitido opinión cuando rechazaron el sobreseimiento. Ahora se supone que avanzarán hasta mandar a juicio la causa. Habrá que esperar.

El Colo suma y sigue

--¿Algo del deporte?

--Sigue la satisfacción en Olimpo porque el Colo pudo hacer pie en un lugar que parecía vedado.

--¿Ese lugar es la AFA?

--Sí. En un reconocimiento al peso que tiene el aurinegro en la B Nacional, Mauro Altieri fue elegido como secretario de la categoría. Pero eso no es todo. Será uno de los seis asambleístas del torneo de ascenso.

--Recordame qué significa cada cosa.

--La primera, que estará en una mesa donde se definirán cuestiones muy importantes, entre ellas la posibilidad de abrirle las puertas a las sociedades anónimas deportivas en una reforma estatutaria.

--¡Epa! ¿Y la segunda?

--Que deberá estar presente, con voz y voto, cada vez que AFA convoque a una Asamblea, que es el principal órgano legislativo del fútbol argentino.

--Bien, ¿alguna social para el cierre?

--Están muy contentos, pese al presente preocupante de la institución, en el Centro Luis Braille.

--Me comentaron que tras la asamblea general que se realizó a fines de junio María Elena Busso, nativa de Darregueira, es la flamante presidenta. ¿Vos sabés algo más?

--Parece que la asunción de Busso llegó con un pan bajo el brazo, porque acaban de recibir, por intermedio del Rotary Club Norte de nuestra ciudad, una importante donación del Rotary de Zaragoza.

--¿En qué consiste?

--Un disco externo con 16 mil audiolibros. Se trata, en su gran mayoría, de literatura universal de alto nivel y con temas muy variados. En los próximos días ya podrán ser aprovechados por las personas con discapacidad visual.

--Me encantó la novedad. ¿La seguimos el domingo que viene?

--Hasta entonces.