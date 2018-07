El juez Walter López da Silva tomará declaración a autoridades de la entidad

Por Gerardo Monforte / gmonforte@lanueva.com

Una serie de medidas investigativas y la recepción de nuevas declaraciones testimoniales, serán las primeras decisiones que tomará el Juez Federal Nº 1, Walter Ezequiel López Da Silva, al hacerse cargo de la causa por el incendio en la sucursal del Banco de la Nación Argentina.

Si bien las actuaciones habían sido iniciadas por la fiscalía provincial (UFIJ Nº 2), fuentes consultadas indicaron que en la víspera se decidió girarlas hacia la justicia federal.

Precisamente, el magistrado Da Silva, su secretario Ivo Krasnopol y la jueza federal María Gabriela Marrón, inspeccionaron ayer el edificio ubicado en la primera cuadra de calle Estomba para tomar conocimiento de la gravedad de los daños.

Fueron acompañados por un perito perteneciente al cuerpo de bomberos de la Policía Bonaerense y el gerente de la entidad financiera, Ezequiel Ball.

"Nuestra primera preocupación es tomar todas las medidas de seguridad para preservar lo que hay ahí y que no se siga dañando, y cuidar la integridad física de las personas", afirmó una fuente judicial consultada por La Nueva.

"Imagino que recién mañana (por hoy) se empezarán a recibir declaraciones testimoniales a autoridades del Banco, bomberos y policías que intervinieron en el incendio. Más allá de eso, el juez analizará qué medidas hay que adoptar", agregó.



También se supo que hoy a mediodía estaría disponible el informe efectuado por un perito del cuartel Central de bomberos sobre las causas del siniestro.

Según datos preliminares, las llamas se habrían originado a raíz de una presunta "falla eléctrica" en el sistema de caldera del inmueble.

"En primera instancia esa es la hipótesis más firme, porque hasta el momento no se corroboró que se haya tratado de un hecho intencional. Más bien sería todo lo contrario, pero tranquilamente la causa se podría caratular como averiguación de delito, ya que todavía no se sabe si se cometió un ilícito", explicó.

Siguió diciendo que "hay que saber cómo fueron los movimientos el viernes, antes de que el Banco cerrara; si había conocimiento de algún desperfecto".

El fuego provocó pérdidas totales en la cúpula y el segundo piso del lugar, en tanto que las cenizas causaron daños parciales en la primera planta.

"Las llamas también afectaron el ascensor. El salón de atención al público es abierto hacia arriba, entonces al estar afectada toda la cúpula, las chapas y maderas que cayeron sobre la planta baja causaron más destrozos. En ese sector inferior quedó dañada la parte abierta pero no el anillo, porque está bajo techo", explicó la fuente.

Intereses del Estado Nacional



Actuaciones. El fiscal Juan Pablo Schmidt elevó a la justicia Federal un "acta de constatación y declaraciones de dos o tres empleados del Banco, entre ellos el policía de guardia de la entidad, que dio aviso al 911".



Estado nacional. El doctor Schmidt indicó que en la víspera giró la Investigación Penal Preparatoria al juez federal López da Silva por "haber en juego intereses del Estado nacional".



El Tesoro, intacto. De acuerdo con lo informado por el representante del Ministerio Público Fiscal, personal de la entidad bancaria aseguró que las llamas no perjudicaron el Tesoro de la institución debido a que ese área se encuentra ubicada en el subsuelo.

Estrago. Esa podría ser la carátula de la causa por el incendio en el Banco, figura legal que prevé penas de prisión de un mes a un año para quien "por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos". La condena se puede elevar hasta cinco años si se pusiera en peligro la vida de alguna persona.