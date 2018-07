Murió el delincuente que "marcó" a Carolina Píparo en una salidera bancaria hace 8 años

Miguel Angel "Pimienta" Silva, el delincuente que señaló a Carolina Píparo en la salidera bancaria ocurrida en el 2010, murió en un hospital de la ciudad de La Plata poco tiempo después de que se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria.

Al enterarse del fallecimiento, Piparo, actual diputada de Cambiemos, manifestó a través de las redes sociales que la noticia la entristeció porque no tiene odio hacia nadie.

"Leí esta noticia y me pareció triste, mataron a Isidro (hijo de Carolina Píparo que al momento de la salidera estaba a punto de nacer), sufrimos tanto, me arruinó la vida, se la arruinó él mismo", expresó la legisladora.

"El crimen no debería ser el camino de nadie, siempre hay una alternativa para no dañar. No odio ni tengo expresiones de odio, las repudio siempre", añadió.

Silva estuvo preso en la cárcel de Olmos ya que había sido condenado a la pena de prisión perpetua el 13 de mayo de 2013 por la salidera bancaria realizada a Carolina Píparo cuando estaba embarazada y en la que murió su hijo Isidro.

Posteriormente, en febrero de 2015 el Tribunal de Casación Penal bonaerense emitió un fallo en el que le redujo la pena.

Hace dos semanas el Tribunal Oral y Criminal número 2 de La Plata resolvió otorgar la excarcelación extraordinaria a Silva por considerar que no estaba apto para seguir con su tratamiento médico dentro de una prisión.

El delincuente padecía neumonía y había sufrido un ACV por lo que su estado de salud era delicado, al punto que finalmente murió en las últimas horas en el Hospital de Melchor Romero. (NA)