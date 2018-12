"Cambiaré de rol pero seguiré comprometido con el club", dijo Iraola tras jugar su último partido en El Nacional

Pese a que El Nacional cumplió ayer con su parte (vencer a L.N. Alem), el triunfo de Estrella lo condenó a jugar en segunda división en 2019, a días de que se cumplieran 21 años del último ascenso celeste (11 de diciembre de 1997).

Luego de que "Nacio" se recuperara de un flojo arranque (6-15) y aprovechando su rotación más larga ante un rival que presentó muchos juveniles y varios debutantes, tomó la delantera (ganó el segundo cuarto 33-17) y se quedó con el juego sin mayores sobresaltos.

Con la victoria consumada, el partido se empezó a jugar a través de las noticias que llegaban desde el Luis Álvarez y que, minutos después, confirmaron el descenso tras finalizar último en el cuadrangular Permanencia.

"Hay tristeza porque el objetivo del año era salvar la categoría, pero satisfacción por otro lado porque se hizo un buen cuadrangular, sabíamos que iba a ser muy difícil porque empezábamos muy de atrás; pero creo que tampoco tuvimos suerte con otros resultados”, entendió Emiliano Iraola.

Para el “Bocha” (35 años), un símbolo en la institución, el de ayer fue el último partido de su carrera, en el que terminó con 10 unidades (2-5 en triples, 1-4 en dobles y 2-2 en simples).

“Esto sigue, pese a que es un año que termina siendo negativo para el club, creo que muchos chicos han tenido un año de crecimiento. Hoy son mejores jugadores de cuando empezaron, sin dudas el año que viene será un año de desafíos para ellos porque van a tener la oportunidad de seguir creciendo, seguramente con un rol mucho más importante. No tengo dudas que el año que viene estaremos tratando de hacer el mejor papel posible, sobre todo en un año importante para el club por tratarse de su centenario”, agregó Emiliano.

Ese año especial para el celeste, también lo será para él, que luego de 19 temporadas en Primera comenzará a vivirlo desde otro lugar.

“Era algo que estaba casi decidido a principio de año y totalmente a mitad de año. Creo que ya había un ciclo cumplido, independientemente de cómo nos fuera este año. Yo estaré colaborando porque sé que la Primera necesita alguien que esté cerca en el día a día y me entusiasma estar de ese lado. Cambiaré de rol pero seguiré comprometido con el club”, aseguró Iraola.

Por todo esto y por lo que había en juego, este cuadrangular Permanencia que disputó El Nacional tuvo mucha carga emotiva extra para el tirador.

“Los últimos partidos vinieron los vagos de mis amigos, que hacía años que no venían a verme jugar. Y esos vagos de mis amigos yo los tengo por el club, es un grupo de chicos que nos juntamos una vez por semana, tenemos nuestra peña, nuestras parejas son amigas, vacacionamos juntos y todo eso me lo dio el club; eso es lo más importante de todo. Y después obviamente me dio la posibilidad de crecer como jugador o poder ser un jugador discreto y sobre todo de crecer como persona. En eso siempre pongo un papel importante a Juan (García) porque él fue mi entrenador en la gran mayoría de tiempo y me permitió crecer, a aprender lo que es el básquetbol, a jugarlo, y a enseñarme valores de la competitividad en el más sentido amateur”, sintetizó emocionado.

En sus 19 temporadas en el club, Iraola fue bicampeón de Primera (en los años 2000 y 2006), jugó 4 finales y el TNA.

Iraola (segundo abajo a la izquierda) con el plantel de El Nacional de la temporada 2013.

“Recuerdo cuando era joven, con 19 o 20 años, uno amaba esto y no se imaginaba otra vida. Pero cuando pasan los años el cuerpo y la mente lo van sintiendo, las prioridades son otras y creo que era el momento justo. Pero fueron 19 o 20 años que tuve el privilegio de vivir la época dorada del club en carne propia y en mis años de juventud. Fui un privilegiado de estar en ese momento, en el que el club era pujante, con objetivos nuevos y mirando para arriba; y yo pude disfrutar de eso. La vida me dio la posibilidad de jugar 4 finales de Primera, de ganar 2 títulos, jugar finales de TNA. Todo eso me lo llevo, sin dudas”, cerró el Bocha.

Todo eso y mucho más se lleva de su etapa como jugador de Primera. Desde el 2019, Emiliano Iraola seguirá disfrutando de su club desde otro lado.

La síntesis del partido:

-El Nacional (81): E. Meneses 5, E. Arteaga 2, L. Chaves 21, M. Blanche 5, F. Martínez 2 (FI); F. Guidi 2, G. Banchero 2, O. Cancellarich 19, E. Iraola 10, T. Taján 11, A. González 2 y F. Ariza 0. DT: Juan García.

-L.N. Alem (68): A. Priore 15, S. Pascual 11, W. Gigena 5, G. Centurión 0, P. Ianguas 21 (FI); S. Narbaiza 2, M. Murphy 0, P. Zapata 9, H. Jasen 2, J. Hernández 3, F. Grecco 0 y J. Rulli 0. DT: Franco Maceratesi.

-Cuartos: El Nacional, 13-22, 46-39 y 66-54.

-Tiros libres: El Nacional, 9-10 y Alem, 6-12.

-Cinco faltas: Ningún jugador llegó al límite.

-Árbitros: Néstor Schernenco, Eduardo Ferreyra y Sebastián Arcas.

-Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli.