Tras unas reñidas y polémicas elecciones, Daniel Vega es el nuevo rector de la UNS

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Cuatro minutos antes de la medianoche vio la luz la boleta número 37 de la dupla Vega-Orozco, provocando el estallido del público que quedaba presente por ese entonces en el Aula Magna de la UNS en Colón 80.

Así, luego de 24 años ininterrumpidos de la Lista Blanca en el rectorado, la coalición entre Línea Phi y la Lista Universidad –ahora denominada Acción Universitaria-- logró ganar unas reñidas elecciones que, no solo debieron ir a desempate (finalizó 39-33), sino que se vieron manchadas por enfrentamientos subidos de tono y el abandono del recinto por parte del oficialismo antes del escrutiño definitivo, denunciando aprietes y sobres marcados por parte de los ganadores.

De esta manera, los doctores Daniel Vega (Universidad) y Javier Orozco (Phi), se convirtieron en los nuevos rector y vicerrector, respectivamente, tras vencer a la dupla conformada por Mario Ricardo Sabbatini y Claudia Legnini, quienes buscaban la reelección en sus cargos, los que tras el resultado adverso registrado anoche finalizarán en febrero de 2019.

La jornada, que consistía en una asamblea en la que el tema principal era la elección del rector, comenzó alrededor de las 18.30 y a cada hora que transcurría fue ganando en agresividad con la palabra de los asambleístas pertenecientes a los distintos claustros.

El escenario dividido se vislumbraba desde la previa, en la que este diario había anticipado que pese a la seguridad por parte de la alianza surgida a último momento entre Phi y Universidad, de contar con los 37 votos necesarios para lograr la mayoría –de un total de 72 asambleístas--, la realidad indicaba que dicha mayoría no estaba garantizada para ninguna de las dos facciones.

Tal es así que en la primera votación, comenzada pasadas las 22 horas, el recuento dio 36 a 36, provocando un cuarto intermedio de unos 40 minutos en el que se vivieron los momentos más intensos y acalorados.

Hubo enfrentamientos cara a cara entre referentes de ambas listas –incluidos familiares de candidatos--, acusación de “aprietes”, “amenazas” y “sobres marcados”, con los cuales supuestamente se aseguraban de saber quiénes eran los “leales” y quiénes los “traidores”.

La primera votación: 36-36.

Los hechos acalorados se vivieron tanto fuera del recinto como dentro del Aula Magna, en la que cerca de las 23.30 los gritos entre la decena de veedores pertenecientes a las dos listas y la retirada del oficialismo en señal de protesta por las irregularidades por ellos denunciadas, marcaron el momento cumbre.

A partir de ese momento solo quedaron la mitad de los presentes, quienes también con gritos despidieron a los “malos perdedores” y permanecieron impacientes ante cada boleta sacada de los sobres y mostrada al público por parte del jurado.

En esta segunda votación –podía darse hasta una tercera y luego se debía tirar una moneda-- el resultado fue más holgado del esperado, aunque no por eso falto de emotividad. Javier Orozco, candidato original a rector de Phi se abrazó efusivamente con los suyos, Daniel Vega hizo lo propio en otro sector del aula y al cabo de cinco minutos subieron juntos al escenario, donde sentados en la mesa hablaron ante los presentes.

Vega leyó un discurso formal que tenía preparado de antemano, no muy extenso, mientras que Orozco optó por improvisar, mostrándose mucho más emocionado, agradeciendo a todos los que le permitieron a él y al nuevo espacio ganar las elecciones, y prometieron continuar trabajando, ahora desde otra posición, en pos de una universidad más “inclusiva” y “transparente”.

Fuertes reclamos por parte de veedores del oficialismo.

Las frases más destacadas de la dupla ganadora

Vega, el nuevo rector: “La asamblea reunida representa y expresa la voluntad democrática de nuestra comunidad universitaria. Aceptamos esa voluntad y nos sentimos honrados de haber sido elegidos para el período 2019-2023”.

“Queremos hacer un agradecimiento especial a todas las listas que participan de esta iniciativa, y también a las autoridades actuales, al señor rector, doctor Ricardo Sabbatini, a la señora vicerrectora, magíster Claudia Legnini, y a todo su equipo de gestión por el trabajo realizado con esfuerzo durante todo este período”.

“Seguramente continuaremos trabajando junto a ustedes para promover políticas tendientes tanto a resolver problemáticas actuales como a diseñar una universidad con mayor grado de excelencia como institución”.

Daniel Vega, tras saberse ganador.

“Hoy, a 100 años de la reforma universitaria y con ejes en políticas que promuevan la excelencia y la inclusión, nos comprometemos a trabajar con base en los construido, para llevar adelante el programa consensuado y las transformaciones que nuestra sociedad demanda para toda la educación superior”.

“Lo haremos con respeto por las minorías, apertura a la comunidad y defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad”.

Orozco, el flamante vicerrector: “Estoy absolutamente orgulloso y honrado de haber participado en la construcción de este espacio, porque ha sido plural en todos sus sentidos. Hoy estamos honrando un hecho histórico, como la reforma universitaria que se dio hace 100 años”.

Los sobres, ¿marcados? bajo la lupa de todos.

“No recuerdo un ámbito de discusión más democrático, abierto, plural y representativo de todos los espacios de esta universidad que el que hemos creado este último mes. Entonces acá no hubo acuerdos espurios... claro que no nos entienden, ¿cómo lo van a entender? No lo entienden porque nosotros estamos acá por un porqué, porque pensamos en una universidad diferente, de otra manera, con otras relaciones interpersonales y otra forma de construir, con la participación de todos los estamentos de la universidad”.

¿Denuncia del oficialismo?

Minutos antes de ingresar al recinto para presenciar el escrutiño final, asambleístas referentes de la Lista Blanca se mostraron consternados por los "aprietes y amenazas" que supuestamente recibieron pares suyos del claustro de alumnos, así como también aseguraron que ni bien constataran las irregularidades de la votación, más concretamente que los "sobres estuvieran marcados", abandonarían el Aula Magna y denunciarían ante la Justicia la situación. El recinto lo abandonaron tras fuertes agresiones verbales entre ambas partes, resta ver si hoy, conociendo el resultado definitivo y con las aguas más calmadas, la decisión sigue siendo la misma que anunciaron en caliente.