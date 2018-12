Carlos Mungo: “Los desafíos no nos molestan, de lo contrario me hubiera quedado en casa”

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

Villa Mitre sueña con dar el salto de categoría. Bajo la tutela de Carlos Mungo como DT ya dio el primer paso y ahora va por más en la tercera categoría del fútbol argentino.

A manera de balance, el orientador tricolor habló del buen semestre, de lo que viene y de las ilusiones.

“El arranque fue muy bueno, incluso hasta la sexta fecha en Cerri (0 a 0 ante Sansinena). Después -continuó- sufrimos la derrota con Sol de Mayo, en uno de los peores partidos que jugamos, porque nunca supimos encontrar los caminos. Después decían que no podíamos aguantar los resultados de visitante, pero contra Independiente ganábamos 2 a 0 y erramos muchas chances. Y fuimos a buscar los partidos en todas las canchas”.

—¿Sufrieron de más?

—Lógicamente, nos hubiesen gustado clasificar antes, pero también fue bueno haber llegado a la última fecha de la manera en que llegamos: dependiendo de nosotros. Contra Independiente no especulamos y salimos a buscar el partido por más que tuviéramos dos resultados a favor. Jugamos un buen primer tiempo y en líneas generales nunca estuvo en duda la victoria.

—¿Qué te gustó y que deben mejorar para lo que viene?

—Me gustó la intensidad que tuvimos, sobre todo al inicio del campeonato. Pero es lógico que también te empiecen a conocer y te jueguen distinto. Igualmente, tenemos que seguir intentando y mejorar el tema de la concentración. En ese aspecto bajamos en la mitad del torneo y lo pagamos caro. Por fortuna luego mejoramos en el tramo final y salimos a flote.

—¿Hubo algún equipo superior?

—Alvarado fue el mejor equipo, incluso se lo dije a Mauricio (Giganti), pero también va de la mano de los nombres que tiene. Hay jugadores que pasaron hace muy poco por Primera. Pero cuando estemos frente a frente, como ya pasó, le voy a tener el respeto que le tengo a todos. Además, tengo mucha confianza en el grupo de jugadores. Por armado y por nombres, ellos son candidatos, pero el jugador de Villa Mitre se olvida de esas cosas adentro de la cancha.

—Dejaron la vara alta.

—Sí y lo sabemos. El club es muy pasional y el hincha siempre quiere ganar. Y a nosotros los desafíos no nos molestan, de lo contrario me hubiese quedado en casa. Pero uno tiene que pensar en lo mejor para el equipo.

“Tenemos la ilusión que tienen todos: la de ascender. Al hincha le podemos decir que el jugador deja todo y nosotros nos dedicamos a trabajar. No vendemos humo y por algo Villa Mitre apostó por nosotros. Creo que la dirigencia está conforme con el trabajo realizado”.

“El Consejo Federal no tiene fuerza”

—¿Salieron beneficiados con el sorteo para la segunda ronda?

—Cuando empiece a correr la pelota se verá si es beneficioso o no. Lo bueno es que con cuatro partidos de local, el gasto para el club es menos. El análisis previo es bueno, pero todo está supeditado a los que podamos hacer adentro de la cancha.

“A diferencia del torneo anterior, donde había dos equipos marcados como Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, sin quitarle mérito a lo deportivo, acá no hay un candidato por encima del otro”.

—Imagino que ya estás al tanto de los rivales.

—Sunchales (por Unión), Gimnasia (Concepción del Uruguay) y Defensores juegan bien al fútbol y tendremos que estar a la altura de las circunstancias, porque queremos volver a estar lo más arriba posible. Pero ojo, el torneo pasado Villa Mitre tenía más partidos de local y no hizo una buena campaña. Una vez que transcurra el torneo, veremos para qué estamos.

“Creo que los ocho equipos tiene la misma ilusión de meterse en el Pentagonal final. Nosotros queremos mejorar lo que se hizo en el torneo pasado y terminar lo más arriba posible”.

—Parece que la brecha es muy finita.

—El fútbol se ha equiparado mucho y los partidos se definen por detalles. Trato de mirar la mayoría de los partidos y nunca veo una supremacía total de un equipo sobre otro. Ahora hay que prepararse para enfrentarse a rivales conocidos y a los que no conocemos tanto.

—Jugar la Copa Argentina antes de comenzar el segundo tramo, ¿es un contratiempo?

—Es una locura. Ya jugamos el 20 de enero y, por suerte, los dos equipos estamos en Bahía. Dicen que organizan una competencia federal como la Copa Argentina y, de esta manera, destrozan a los equipos de interior La pretemporada es corta y, encima, te ponen partidos en el medio.

—Ni hablar de los ascensos, 5 para la B Metro y 2 para el Federal A.

—Me parece vergonzoso. Si se va a reestructurar la B Nacional, lo más lógico es que sea con 16 de cada lado. Tendrían que haber esperado y que los ascensos sean los que correspondan. Además de que está fuera de lugar, es una falta de respeto para el fútbol del Interior y demuestra que el Consejo Federal no tiene fuerza.



La agenda tricolor, muy parecida a la de Sansinena

El plantel tricolor disfruta de sus últimos días de vacaciones, ya que el próximo jueves volverá a los entrenamientos de cara a la reanudación del Federal A y el cruce por Copa Argentina.

¿Cómo sigue? Villa Mitre y Sansinena integrarán uno de los octogonales de la segunda fase del Federal A, junto con Sol de Mayo de Viedma, Unión de Sunchales, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Alvarado de Mar del Plata, Camioneros y Gimnasia de Concepción del Uruguay. Los dos primeros, más el mejor tercero entre los dos grupos, avanzarán al pentagonal final.

El debut. La primera fecha cruzará a los dos equipos de la Liga del Sur, cuando se midan en El Fortín, el fin de semana del 2 y 3 de febrero. Cabe recordar que la "Villa" tendrá 4 localías y 3 visitantías por haber finalizado segundo en la primera etapa (Zona 1). Caso contrario ocurrirá con el elenco cerrense (fue 3°).

Previamente. Villa Mitre y Sansinena se medirán por un lugar en los 32avos. de final de la Copa Argentina 2019: la ida se jugará el 20 de enero, en Cerri, y la revancha el 27, en El Fortín.

Clave. La dupla compuesta Carlos Herrera-Maximiliano Tunessi fue uno de los puntos fundamentales para que Villa Mitre avance de fase. Falucho metió siete goles y Maxi, cinco. Es decir el 70% de los que marcó el equio (17).