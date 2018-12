Corrió, ganó y el sábado volverá por otro regalo en el Circuito de Reyes

Por Juan Andrés Vivallo / javivallo@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

“La corrí por primera vez el año pasado y me atrapo", contó la lapridense Nadia Rodríguez, refiriéndose al Circuito de Reyes, tradicional competencia pedestre que desde mediados del siglo pasado gana las calles de la ciudad, las noches de cada 5 de enero y que, lógicamente, en 2019, esta vez con el auspicio de Profertil, no será la excepción.

La destacada figura del mediofondo nacional le contó a “La Nueva” que está bien preparada para revalidar su victoria en la última edición de esta prestigiosa competencia organizada por la Asociación Alumni, festejando su 74 aniversario fundacional.

"Estoy bien preparada. Desde principios de diciembre mi entrenamiento apuntó a eso. Veremos qué sale; siempre podés encontrarte con alguna atleta que este mejor preparada que una, pero daremos batalla", sostuvo la destacada atleta, con amplia experiencia en certámenes Sudamericanos, Iberoamericanos y Panamericanos.

"Es un circuito muy lindo y me gusta la calidad de la gente. Pero me encanta ver la cantidad público que acompaña en la carrera, alentando en cada tramo del circuito, algo que no se ve en todos lados", agregó.

Adelantó que también vendrá a participar su hermana menor, Tamara, quien también ya tiene roce internacional, y otros atletas más de su ciudad.

Siguen las anotaciones

En otro orden, siguen a buen ritmo las inscripciones para la próxima edición, a correrse el venidero sábado por la noche, habiéndose entregado hasta la víspera 1.700 kits de participación, consistente en la remera alusiva a la carrera, chip de clasificación y la medalla de recuerdo.

Hoy, las inscripciones se recibirán en el Museo del Deporte -Drago 45- de 9 a 13; desde el miércoles hasta el viernes en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21, respectivamente. En tanto que las anotaciones a través de internet cerrarán el miércoles a las 21, en las páginas www.bahiacorre.com.ar o erbb.com.

Varios premios

El sorteo de los televisores Smart será mediante el número de inscripción, estando destinado uno a las participantes femeninas y el otro a los varones, entre todos los competidores de la jornada atlética (carrera y caminata).

Se entregarán trofeos y medallas hasta el décimo clasificado en la prueba central, y a los tres primeros de cada categoría.

Por otra parte, la Asociación Bahiense de Atletismo (ABA), en forma conjunta con el Sindicato de Petroquímicos (SPIQPyA), establecieron premiar a los tres primeros competidores de nuestra ciudad de la clasificación general, con órdenes de compra, de $3.000, $2.000 y $1.000, respectivamente.

Los interesados en otra información deben comunicarse a los teléfonos (0291) 4554023 o 154-121484.