A 5 años de la erradicación de Villa Quilmes, el predio sigue esperando un destino

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

Los terrenos que ocupaba Villa Quilmes siguen esperando un destino y, por el momento, forman parte de los cientos de macizos vacíos que existen en nuestra ciudad.

Semanas atrás se cumplieron 5 años de la erradicación de unas 50 familias que se habían instalado en esas tierras ubicadas en Saavedra y Montevideo. Las casas de chapa y cartón, sin baños y un improvisado alambrado en mal estado, separaban a la villa del resto de los vecinos del barrio Pedro Pico.

El 16 de septiembre de 2013 máquinas y camiones del Municipio llegaron hasta el lugar para derribar el asentamiento y ayudar a los vecinos con la mudanza. Fueron trasladados a casas del Plan Federal construidas en Villa Delfina.

“Por ahora no hay un destino definido para el predio, será un espacio verde. La prioridad es solucionarle el problema a la gente”, decía en aquel entonces el titular de Promoción Social, Pablo Reynafé.

También se imaginó una futura construcción de nuevas dependencias para la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. La idea surgió a partir de un trabajo realizado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, en la cual se proponía generar un eje educacional sobre la calle Montevideo, considerando que la universidad ya ocupaba un espacio en el edificio de Vialidad Nacional, próximo al asentamiento.

Lo cierto es que hasta hoy las tierras no tienen un uso específico. Solo quedan los mismos árboles que había en aquel entonces, no se consolidó ningún espacio verde, no hay juegos infantiles ni edificio de la UTN.

El asesor en tema de Tierras de la comuna, Rodrigo Dulsan, explicó que se está negociando con el Estado Nacional y particulares por varios terrenos y el de la ex Villa Quilmes se encuentra entre ellos.

La idea es regularizar a favor de la Municipalidad por aplicación de la Ley 24.320 de prescripción administrativa. De todas formas el predio no tiene un destino asignado, al menos hasta hoy.

El éxodo de Villa Quilmes fue la última erradicación realizada en Bahía Blanca. En este momento existen más de 32 villas y barrios precarios y nuestra ciudad es la tercera del interior del territorio bonaerense en mayor cantidad de asentamientos, detrás de La Plata (129) y Mar del Plata (80).

Además se estima que existen 8.444 viviendas construidas de manera ilegal en diferentes sectores, especialmente en la zona sur, que en total ocupan 391 hectáreas.

Animales perdidos

Más allá de la buena noticia que significó en su momento poder mejorar la condición habitacional de todos esos bahienses, el traslado de las familias generó polémica porque quedaron decenas de animales abandonados en la zona.

Entidades proteccionistas debieron hacerse presentes en el lugar para alimentar y atender a perros y gatos que quedaron sin hogar. Las mascotas deambulaban con la mirada perdida entre las chapas y escombros que habían sido sus hogares.

“El problema es que muchos vecinos intentaron llevarlos en las cajas de los camiones de la comuna, pero a la media cuadra saltaron y volvieron al lugar”, contó en aquella oportunidad Verónica, una de las referentes barriales.